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  • Shelby F-150 Super Snake Sport: ещё один уличный пикап-коротыш с компрессорным V8

Shelby F-150 Super Snake Sport: ещё один уличный пикап-коротыш с компрессорным V8

31.07.2026 373 0 0
Shelby F-150 Super Snake Sport: ещё один уличный пикап-коротыш с компрессорным V8

Компания Shelby American по многочисленным просьбам клиентов вернула в модельный ряд короткий дорожный масл-трак F-150 Super Snake Sport с однорядной кабиной, но, как водится, вывела его производительность и стиль на новый уровень. 5,0-литровый компрессорный V8 здесь выдаёт 821 л.с., а шасси тщательно настроено под возросшую мощность.

Пикап-коротыш F-150 Super Snake Sport уже был в модельном ряду Shelby в 2020-2023 годах, но затем компания взяла паузу на переосмысление этого масл-трака, так как считала его недостаточно совершенным. Сейчас идеальное время для возвращения: в США наблюдается всплеск интереса к уличным масл-тракам, а отдел продаж Shelby оказался буквально завален просьбами выпустить новый пикап-коротыш для дорог. Разумеется, компания пошла навстречу трудящимся и представила на этой неделе Shelby F-150 Super Snake Sport второго поколения.

Новый Shelby F-150 Super Snake Sport в техническом плане во многом повторяет представленный ранее в этом месяце Shelby F-150 Super Snake SuperCrew с двухрядной кабиной, но Super Snake Sport легче, дешевле и быстрее — для городских улиц и гоночного трека такой пикап подходит гораздо лучше. Главным конкурентом Shelby F-150 Super Snake Sport на рынке будет дебютировавший минувшей весной новый Roush Nitemare на базе того же Ford F-150.

За основу нового Super Snake Sport взят стоковый Ford F-150 в базовой комплектации XL с однорядной кабиной, 5,0-литровым бензиновым атмосферным V8 мощностью 405 л.с., 10-ступенчатым «автоматом» и полным приводом. Специалисты Shelby увеличили мощность двигателя до 821 л.с. благодаря установке приводного нагнетателя, более производительных форсунок, модифицированной системе охлаждения и новой ярко звучащей спортивной выхлопной системе Borla.

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Подвеска занижена для улучшения управляемости и снабжена регулируемыми амортизационными стойками King, на заднем мосту установлен более жёсткий стабилизатор поперечной устойчивости. Штатные тормоза заменены на более мощные от Baer, хотя и они, если честно, кажутся скромными в огромных 22-дюймовых колёсных дисках, обутых в спортивные шины Michelin.

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Внешний апгрейд включает в себя новый алюминиевый капот с вентиляционными прорезями, новый передний бампер с развитым сплиттером в нижней части, новую радиаторную решётку Shelby со встроенными габаритными огнями, вентиляционные решётки на передних крыльях, расширители колёсных арок и порогов, крышку кузова со спойлером в задней части и декоративную виниловую оклейку Shelby.

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﻿Салон Shelby F-150 Super Snake Sport, фотографий которого, к сожалению, нет, щедро сдобрен декоративными углепластиковыми накладками, на кресла надеты фирменные кожаные чехлы Shelby, стоковые педали заменены алюминиевыми гоночными от Billet, на пол уложены коврики Shelby, а стёкла получили дополнительную тонировку, сертифицированную в 50 штатах. Разумеется, каждый экземпляр снабжён табличкой с серийным номером автомобиля, подтверждающим его принадлежность к семье спорткаров Shelby.

Стоит Shelby F-150 Super Snake Sport от 115 795 долларов, в этом году будет изготовлено только 500 экземпляров этого масл-трака.

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