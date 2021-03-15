Shelby Super Snake Speedster: открытый широкофюзеляжный маслкар с 836-сильным V8

Мистер Шелби покинул наш грешный мир в 2012 году, но основанная им компания, разумеется, продолжает отмечать день его рождения и приурочивает к нему дебюты новинок. Super Snake — это наиболее экстремальная из современных версий Мустанга от Shelby: в 2021 модельном году компрессорный V8, собранный на 5,0-литровом блоке Coyote, выдаёт максимальные 836 л.с. Для сравнения скажем, что 5,2-литровый мотор на стоковом Mustang Shelby GT500, который реализуется через дилерскую сеть Ford, выдаёт «всего» 771 л.с. Вдобавок Mustang Shelby GT500 можно купить только с «автоматом» (7-ступенчатой коробкой Tremec типа DCT, то есть с двумя сцеплениями), а Super Snake идёт в базе с 6-ступенчатой «механикой», хотя «автомат» тоже доступен, причём с собственным контуром охлаждения. До 60 миль/ч (96,56 км/ч) Super Snake разгоняется за 3,5 с.

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К особенностям Shelby Super Snake относятся также модифицированная задняя подвеска с усиленными полуосями, цельный кардан без промежуточного звена (доступен только с МКП), короткоходный рычаг переключения передач, мощные тормоза Brembo с 6-поршневыми суппортами спереди и 4-поршневыми сзади, 20-дюймовые кованные колёса, оригинальный аэродинамический обвес кузова и улучшенная отделка интерьера.



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За доплату предлагаются трековая подвеска Penske и пакет Wide Body (расширенные кузов и колея), а также возможность удалить заднее сиденье и установить на его месте силовую распорку. Версия Speedster, представленная на фотографиях, имеет вдобавок аэродинамический колпак, прикрывающий пространство для задних сидений на кабриолете, и уникальное цветографическое оформление с надписями Speedster Edition на порогах.



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За Shelby Super Snake 2021 модельного года придётся выложить минимум 133 785 долларов, тогда как регулярный Mustang Shelby GT500 стоит от 72 900 долларов. Если считаете, что это слишком дорого, тогда есть смысл присмотреться к представленному в феврале Roush Stage 3 Mustang от не менее прославленного тюнинг-ателье Roush Performance: здесь тоже установлен компрессорный 5,0-литровый V8 Coyote, но отдача поменьше — 785 л.с., а цена на уровне стокового Mustang Shelby GT500.

