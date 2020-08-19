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  • Шестая выставка классических и кастомных автомобилей и мотоциклов в Санкт-Петербурге

Шестая выставка классических и кастомных автомобилей и мотоциклов в Санкт-Петербурге

19.08.2020 290 0 0

Главная Петербургская выставка классических и кастомных автомобилей и мотоциклов в шестой раз соберет лучших участников со всей страны.

 

Партнерский материал

Original Meet – это образ жизни, несущий в себе дух субкультур и моды 70-х, представленный в выставочно-фестивальном формате.
 
Экспозиция состоит из уникальных авто- и мотопроектов. Из года в год Original Meet сопровождает большая программа: концерты, диджей-сеты, burnout контест, соревнования по скейтбордингу, турнир по пинг-понгу, маркет, bbq-вечеринка и другие активности. 

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Основные участники – это энтузиасты, коллекционеры, кастом-мастерские, музыканты, скейтборд-объединения, уличные бренды, барбер-шопы, тату-студии, художники, бары и представители стрит-фуда из Санкт-Петербурга и Москвы, из стран бывшего СНГ и Скандинавии.  

#originalmeet #originalmeet2020

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