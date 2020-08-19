Шестая выставка классических и кастомных автомобилей и мотоциклов в Санкт-Петербурге

Главная Петербургская выставка классических и кастомных автомобилей и мотоциклов в шестой раз соберет лучших участников со всей страны.

Партнерский материал

Original Meet – это образ жизни, несущий в себе дух субкультур и моды 70-х, представленный в выставочно-фестивальном формате.



Экспозиция состоит из уникальных авто- и мотопроектов. Из года в год Original Meet сопровождает большая программа: концерты, диджей-сеты, burnout контест, соревнования по скейтбордингу, турнир по пинг-понгу, маркет, bbq-вечеринка и другие активности.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Основные участники – это энтузиасты, коллекционеры, кастом-мастерские, музыканты, скейтборд-объединения, уличные бренды, барбер-шопы, тату-студии, художники, бары и представители стрит-фуда из Санкт-Петербурга и Москвы, из стран бывшего СНГ и Скандинавии.

#originalmeet #originalmeet2020



Сайт события

