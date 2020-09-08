Шины Goodyear Eagle F1 Super Sport на треке протестировал чемпион автогонок класса BTCC

Четырехкратный чемпион Колин Теркингтон в преддверии открытия британского чемпионата среди легковых автомобилей (BTCC) в Донингтоне попрактиковался на Лестерширской трассе и поделился обратной связью с новым поставщиком шин для BTCC, компанией Goodyear, по их новому продукту. Речь идёт об ультра высокоскоростных шинах Goodyear Eagle F1 Super Sport.



В ходе тестирования Колин Теркингтон провел прямое сравнение дорожных и гоночных шин: он пересел с привычного ему по BTCC болида BMW 330iMSport, который оснащен гоночными сликами Goodyear, на тестовую BMWM2 Competition, получившую новинку 2019 года от Goodyear – EagleF1 SuperSport.

Это сравнение в итоге оказалось интересным. Мощность двигателя гоночного болида составляет свыше 350 л.с. при массе машины в 1280 кг. Отдача мотора его дорожного собрата на 50 л.с. выше, но его вес при этом на 350 кг больше (эквивалент наличия трех пассажиров на борту).

Британский гонщик по достоинству оценил поведение шин Goodyear Eagle F1 Super Sport, которые установлены на M2. «Я приятно удивлен линейной и четкой управляемостью, нос машины всегда направлен строго в сторону апекса. Это то, что мне необходимо на гоночном треке. Донингтон – довольно сложное испытание для шин, особенно в таких поворотах, как «Старая Шпилька» и «Маклинс» – мне одновременно приходится сильно тормозить и поворачивать, – отметил Колин Теркингтон. – Тем не менее моментальный отклик и стабильность дают мне уверенность для еще более быстрого прохождения подобных испытаний. Прочная боковина шины обеспечивает те ощущения и ту обратную связь, которые так необходимы на этих быстрых поворотах».

С момента своего дебюта в 2002 году Колин Теркингтон выиграл 51 гонку BTCC, в 37 из них он участвовал на автомобиле BMW. В 2020-ом он проведет свой первый сезон на шинах Goodyear. Компания стала партнером BTCC, чтобы поддержать свой продукт Eagle F1 Super Sport и чтобы отметить успешное возвращение в европейский и мировой автоспорт. Ранее в этом сезоне Goodyear также стала участником чемпионата мира по автогонкам на выносливость FIA.