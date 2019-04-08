Штрафов станет больше: военные камеры начнут фиксировать нарушения ПДД

Штрафов станет больше: военные камеры начнут фиксировать нарушения ПДД

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Уже готовятся соответствующие поправки в устав военной полиции, а также началась закупка новой техники.
 

Для того, чтобы ловить нарушителей ПДД (в том числе на гражданских автомобилях), сотрудники Военной автоинспекции (ВАИ) будут применять радары, а также специальное видео- и фотооборудование. Эту технику начнут использовать в случаях движения автоколонн по дорогам общего пользования. Помимо этого, с её помощью усилят надзор за военнослужащими-водителями в гарнизонах, где нет сотрудников ГИБДД.

road traffic round sign limiting speed on blue sky

При этом наказывать водителей военная полиция самостоятельно не сможет. Данные со своих камер она будет передавать региональным подразделениям ГИБДД, после чего «письма счастья» придут автомобилистам.

Как сообщают «Известия», военные комплексы фото- и видеофиксации начнут штрафовать за превышение скоростного лимита, выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, пересечение сплошных линий разметки, проезд под запрещающий знак и другие нарушения правил дорожного движения.

Согласно поправкам, в устав военной полиции внесут право инспекторов останавливать гражданские машины и пешеходов. На самом деле, на практике это уже применяется, так как нынешняя редакция ПДД позволяет регулировщикам (к ним в том числе относятся и сотрудники Военной автоинспекции) останавливать ТС и пешеходов. Так что это уточнение по сути ничего не изменит.

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Как правило, когда военная техника движется по дорогам общего пользования, перекрёстки перегораживают с помощью машин ВАИ и комендантской службы. Их водители следят за тем, чтобы посторонние не оказались в колонне, где двигаются боевые машины, цистерны с горючим или тяжеловозы с боеприпасами. Теперь этот процесс будет контролироваться ещё и камерами, а нарушителей ПДД в зоне их обзора начнут «наказывать рублём».

По словам учредителя российской ассоциации юристов силовых ведомств «Гвардия» Олега Жердева, после вступления в силу новой версии устава, военная полиция сможет использовать как стационарные камеры и радары-треноги, так и видеорегистраторы в машинах. Кстати, технику в Минобороны начали закупать ещё в конце 2018 года: тогда ведомство провело электронные торги по закупке сотни видеорегистраторов для автомобилей ВАИ.

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Ранее Kolesa.ru сообщал о том, что за 2018 год комплексы фото- и видеофиксации поймали около 106 млн нарушений ПДД. Это больше на 27,4%, чем в 2017-ом. При этом за прошлый год число стационарных комплексов фиксации в РФ увеличилось до 10,8 тыс. единиц, а передвижных – до 3,9 тыс. экземпляров.

Напомним, система фиксации нарушений ПДД в стране может полностью перейти государству. С таким предложением выступил вице-премьер Максим Акимов. Он считает, что на автомобилистах-нарушителях не должны зарабатывать частные компании. По его расчётам, система может стать полностью государственной через 5-6 лет.

Авто и общество В России Закон дорожные камеры нарушения ПДД штрафы
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