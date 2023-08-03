Штрафы за превышение средней скорости могут вернуться. Готовятся поправки в ПДД

Такая практика в РФ была отменена два года назад, соответствующе решение было принято ГИБДД. Однако теперь законодатели снова хотят её использовать.

Автовладельцев в РФ ранее наказывали за превышение средней скорости. Чтобы выявить нарушителей, в ГИБДД использовали данные, полученные от дорожных камер, размещённых на сравнительно небольших участках – к примеру, на въезде в небольшой населённый пункт и на выезде из него. Программа, используя формулу, включающую в себя расстояние между точками и потраченное на путь время, рассчитывала среднюю скорость движения автомобиля. В результате, в случае превышения допустимого показателя водители получали «письма счастья».

Однако такая практика всегда была весьма спорной: автовладельцы часто обжаловали такие штрафы, ведь такого термина как «средняя скорость» нет в документах, на основании которых выносятся постановления. Когда вопрос добрался до Верховного суда РФ, здесь решили, что протяжённый участок дороги нельзя называть местом правонарушения. В итоге, в 2021 году в ГИБДД перестали использовать эту практику. При этом практически сразу же законодатели заговорили о том, что её необходимо вернуть. Дело в том, что она позволяет собирать штрафы с «лихачей» при минимальном количестве устанавливаемых на дорогах РФ недешёвых комплексов фиксации нарушений ПДД.



Теперь власти взялись за возвращение наказания за превышение средней скорости серьёзно: как сообщает «Коммерсант», в Министерстве транспорта РФ учли критику и разработали проект поправок, которые необходимо внести в ПДД, а также в разработке находится комплекс соответствующих изменений в КоАП.

Согласно проекту поправок, в Правилах дорожного движения должен появиться новый термин – «средняя скорость движения транспортного средства». В Минтрансе полагают, что им будет обозначаться «значение, равное отношению длины участка дороги с установленным ограничением скорости движения транспортных средств ко времени, затраченному транспортным средством на преодоление данного участка». Кроме того, в ведомстве предлагают изменить пункт 10.1 ПДД: согласно новой редакции, водителя обяжут вести автомобиль как с мгновенной скоростью, не превышающей «установленного ограничения», так и со средней, не нарушая указанных лимитов.



В рамках подготовки к возвращению старой практики изменится и КоАП: в кодексе будет в деталях регламентирована процедура вынесения штрафов за превышение средней скорости. Кроме того, понадобится постановление правительства РФ с прописанными в нём требованиями к установке дорожных камер, в том числе и тех, которые будут фиксировать среднюю скорость машин.

По словам замдиректора департамента госполитики в области дорожного хозяйства Минтранса Антона Козлова, в случае одобрения поправок местом совершения правонарушения (превышения средней скорости) будет считаться зона контроля последней камеры из всех устройств, участвующих в фиксации на участке дороги. При этом, если комплекс зафиксирует одновременно превышение и мгновенной, и средней скорости, предполагается, что штраф будет вынесен только за одно нарушение.



Согласно информации МВД, на начало текущего года на российских дорогах насчитывается свыше 23,8 тыс. стационарных комплексов фиксации нарушений ПДД и порядка 3,2 тыс. передвижных камер. Известно, что течение 2022-го с их помощью автовладельцам было отправлено более 150 млн «писем счастья» с требованием оплатить штраф за превышение скорости. При этом абсолютное большинство из них (95%) приходится на превышение лимита на 20-40 км/ч. Кстати, в текущем году это нарушение по-прежнему остаётся самым распространённым.