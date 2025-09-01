Производство ×
Шинники Cordiant представили новинку в среднем ценовом сегменте

В зимнем сезоне 2025 года в России стартуют продажи новых шипованных зимних шин Cordiant Sno-Max 7000 средней ценовой категории. Линейка производится на шинном заводе в Ульяновске.

Модель была разработана для эксплуатации в непростых условиях российской зимы, особое внимание уделено максимальному контролю и безопасности. Новинка сочетает в себе высокие показатели управляемости и торможения на льду, уверенное сцепление с заснеженной и обледенелой поверхностью, высокую проходимость и курсовую устойчивость на зимних дорогах.

На фото: шина Cordiant Sno-Max 7000
На фото: шина Cordiant Sno-Max 7000
На фото: шина Cordiant Sno-Max 7000
За счет сплошного продольного центрального ребра, обладающего высокой стойкостью к деформации, обеспечивается предсказуемая управляемость и способность шины удерживать траекторию при маневрировании или заносе. Система ламелей обеспечивает оптимальное сцепление с заснеженной дорогой, а интегрированные в протектор наклонные клиновидные прорези, расположенные в шахматном порядке, эффективно отводят избыточную влагу, грязь и снег из пятна контакта. За счет плечевых блоков с изогнутой формой плечевых граней, расположенных попарно, шины Cordiant Sno-Max 7000 имеют высокое продольное сцепление и препятствуют пробуксовке при движении в снежной колее и при преодолении снежных брустверов.

В новой шине применены новейшие рецептурные решения для бортового наполнителя и боковины. Новый состав серьезно увеличивает ходимость шины, в том числе повышает вероятность сохранения качеств при езде на сниженном (намеренно, для повышения проходимости, или в результате прокола) давлении.

Около 75% всех зимних характеристик обеспечивают шипы. В модели Cordiant Sno-Max 7000 применяется шип в прочном алюминиевом корпусе, причем с 2026 года компания полностью переходит на шипы отечественного производства макреи “Теком”, показавшие в ходе испытаний более высокие характеристики по сравнению с импортными UgiGrip.

Специально разработанная более жесткая резиновая смесь подканавочного слоя служит опорой для основания шипа, надежно фиксирует его в блоке протектора и препятствует потере шипов, благодаря чему шина сохраняет свои сцепные свойства на льду на протяжении всего срока эксплуатации. Схема ошиповки в 16 рядов гарантирует, что шип не попадет в канавку, оставленную предыдущим шипом. Это обеспечивает максимальный контакт с поверхностью как при прямолинейном движении, так и при различных маневрах.

Линейка Cordiant Sno-Max 7000 производится на одной из самых современных производственных площадок в России – шинном заводе в Ульяновске, и будет доступна в 21 типоразмере от 175/70R13 до 235/65R17, причем компания обещает, что набор типоразмеров будет постоянно расширяться.

Россия шины и диски производство
