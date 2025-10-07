Новинки ×
  • Skoda Fabia 130: долгожданный и, видимо, последний бензиновый хот-хэтч чешской марки

Skoda Fabia 130: долгожданный и, видимо, последний бензиновый хот-хэтч чешской марки

07.10.2025 452 1 1

В честь своего 130-летия, отмечаемого в этом году, компания Skoda представила новую топ-версию 130 субкомпактного хэчтбека Fabia с форсированным до 130 кВт (177 л.с.) бензиновым турбомотором 1.5 TSI evo2, заниженной подвеской и особенным декором.

Пытливый читатель сразу задаст вопрос, почему мощная Fabia четвёртого поколения называется 130, а не RS или хотя бы 130 RS, ведь версии RS были в пером и втором поколениях Фабии: в первом поколении хот-хэтч был дизельным (1.9 TDI, 130 л.с., 310 Нм), а во втором — бензиновым (1.4 TSI, 180 л.с., 250 Нм). Увы, в официальном пресс-релизе Skoda нет ответа на этот вопрос, но рискнём предположить, что всё дело в том, что Skoda Fabia 130 — не регулярная, а лимитированная модель, созданная, что называется, по случаю для фанатов и ценителей.

За основу Skoda Fabia 130 взята как раз регулярная модификация Monte Carlo с двигателем 1.5 TSI evo2 (150 л.с., 250 Нм) и 7-ступенчатым «роботом» DSG с двумя сцеплениями, которая набирает первую «сотню» за 8 с и разгоняется до максимальных 222 км/ч. К слову, на момент премьеры актуальной Skoda Fabia Monte Carlo в 2022 году «максималка» составляла 225 км/ч, но в 2024 году её снизили до 222 км/ч из-за ужесточившихся экологических норм.

На Skoda Fabia 130 двигатель 1.5 TSI evo2 получил ряд доработок, в том числе новый впускной коллектор, новый демпфер крутильных колебаний и новую программу управления. Максимальная мощность в результате выросла до 177 л.с. при 5750-6000 об/мин, а максимальный крутящий момент остался на уровне 250 Нм, но он доступен в более широком диапазоне — от 1500 до 4500 об/мин, тогда как до модернизации была «полка» от 1500 до 3500 об/мин. В свою очередь «робот» DSG получил новые, более «боевые» настройки, он переключает передачи на более высоких оборотах и охотнее идёт на понижение при торможениях. Разгон до 100 км/ч у Skoda Fabia 130 занимает 7,4 с, максимальная скорость — 228 км/ч. Для сравнения скажем, что бензиновая Fabia RS второго поколения набирает первую «сотню» за 7,3 с, максимальная скорость — 224 км/ч.

Подвеска у Skoda Fabia 130 занижена на 15 мм, улучшена точность и обратная связь рулевого механизма, а системы ASR и ESP в спортивном режиме допускают значительную пробуксовку колёс ради более азартной езды.

К внешним особенностям версии 130 относятся зачернённые передние стойки кузова и крыша, чёрная полоса между задними фонарями (такая же есть у раллийной Fabia Rally2), увеличенный передний спойлер, увеличенный спойлер на багажной двери, сдвоенный выхлопной патрубок, 18-дюймовые литые колёса Libra и логотипы с цифрой 130 на передних крыльях, корме и порогах.

Салон, в сущности, такой же, как у версии Monte Carlo, но декоративная полоска на передней панели имеет двухцветную окраску (серый и красный), а декоративные вставки в дверных картах и на центральной консоли сменили красный цвет на серый. В стандартное оснащение входят передние спортивные кресла с электроприводом регулировок, алюминиевые накладки на педалях, 10-дюймовый приборный экран и 9-дюймовый мультимедийный экран.

Тираж Skoda Fabia 130 будет ограничен, но пресс-служба чешской марки не сообщает, сколько именно будет выпущено экземпляров. Цена тоже пока не объявлена, на рынок Skoda Fabia 130 выйдет в декабре. Для ориентира скажем, что 150-сильная Skoda Fabia Monte Carlo стоит в Германии от 31 060 евро.

хэтчбек спортивные авто новинки Skoda Skoda Fabia
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
1 комментарий
07.10.2025 17:13
Tetor

Я думаю цифра 130 указывает на тираж версии. Именно столько успеют выпустить до рестайлинга.

Новые статьи

Статьи / Ремонт и обслуживание Откровения сервисмена: как обслуживают личные автомобили работники СТО Мы часто ругаем работников автосервисов за какие-то неудовлетворительные работы, навязанные услуги или просто так, если нам кажется, что нас развели. Автосервис – это отдельный мир со своими... 14673 4 0 06.10.2025
Статьи / Ремонт и обслуживание Светодиодные лампы в галогеновые фары: табу или иногда все же можно? Практически все производители светодиодных ламп с цоколями под «галогеновые фары» заявляют: эти лампы не для дорог общего пользования. Тем не менее существует немало моделей автомобилей с та... 22924 13 1 06.10.2025
Статьи / Мнение без фильтров В булочную на такси: массовый тест-драйв отечественного автопрома Как известно, с 1 марта 2026 года российское такси официально станет витриной отечественного автопрома. На бумаге это звучит красиво, а что в реальности? 916 11 1 06.10.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Дорогой ты мой бюджетник: тест-драйв Solaris KRX До известных событий основу российского рынка легковых автомобилей составляли модели сегмента В+. Но после ухода корейских и европейских компаний, когда пустоту заполнили китайские бренды, и... 12186 23 3 28.09.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор почти как у Волги и никаких проблем с запчастями: опыт владения Jeep Wrangler TJ Этот Wrangler выпущен спустя более полувека после завершения Второй мировой, но в целом не так уж сильно отличается от кондовых армейских Виллисов 40-х годов. И самое удивительное заключаетс... 11737 4 3 02.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв 45 сил, шины из цветочных клумб и мотор из армейского генератора: опыт владения Москвич-403 Эта относительно редкая переходная модель практически неотличима от куда более массового Москвича-407. Однако на любом фестивале автомобилю гарантировано внимание знатоков и фанатов марки, к... 10135 3 7 03.07.2025
Обсуждаемое
16 Баланс по-белорусски: первый тест-драйв Belgee S50
13 Светодиодные лампы в галогеновые фары: табу или иногда все же можно?
11 В булочную на такси: массовый тест-драйв отечественного автопрома
Новые комментарии
Change privacy settings