Skoda Fabia 130: долгожданный и, видимо, последний бензиновый хот-хэтч чешской марки

В честь своего 130-летия, отмечаемого в этом году, компания Skoda представила новую топ-версию 130 субкомпактного хэчтбека Fabia с форсированным до 130 кВт (177 л.с.) бензиновым турбомотором 1.5 TSI evo2, заниженной подвеской и особенным декором.

Пытливый читатель сразу задаст вопрос, почему мощная Fabia четвёртого поколения называется 130, а не RS или хотя бы 130 RS, ведь версии RS были в пером и втором поколениях Фабии: в первом поколении хот-хэтч был дизельным (1.9 TDI, 130 л.с., 310 Нм), а во втором — бензиновым (1.4 TSI, 180 л.с., 250 Нм). Увы, в официальном пресс-релизе Skoda нет ответа на этот вопрос, но рискнём предположить, что всё дело в том, что Skoda Fabia 130 — не регулярная, а лимитированная модель, созданная, что называется, по случаю для фанатов и ценителей.

За основу Skoda Fabia 130 взята как раз регулярная модификация Monte Carlo с двигателем 1.5 TSI evo2 (150 л.с., 250 Нм) и 7-ступенчатым «роботом» DSG с двумя сцеплениями, которая набирает первую «сотню» за 8 с и разгоняется до максимальных 222 км/ч. К слову, на момент премьеры актуальной Skoda Fabia Monte Carlo в 2022 году «максималка» составляла 225 км/ч, но в 2024 году её снизили до 222 км/ч из-за ужесточившихся экологических норм.

На Skoda Fabia 130 двигатель 1.5 TSI evo2 получил ряд доработок, в том числе новый впускной коллектор, новый демпфер крутильных колебаний и новую программу управления. Максимальная мощность в результате выросла до 177 л.с. при 5750-6000 об/мин, а максимальный крутящий момент остался на уровне 250 Нм, но он доступен в более широком диапазоне — от 1500 до 4500 об/мин, тогда как до модернизации была «полка» от 1500 до 3500 об/мин. В свою очередь «робот» DSG получил новые, более «боевые» настройки, он переключает передачи на более высоких оборотах и охотнее идёт на понижение при торможениях. Разгон до 100 км/ч у Skoda Fabia 130 занимает 7,4 с, максимальная скорость — 228 км/ч. Для сравнения скажем, что бензиновая Fabia RS второго поколения набирает первую «сотню» за 7,3 с, максимальная скорость — 224 км/ч.

Подвеска у Skoda Fabia 130 занижена на 15 мм, улучшена точность и обратная связь рулевого механизма, а системы ASR и ESP в спортивном режиме допускают значительную пробуксовку колёс ради более азартной езды.

К внешним особенностям версии 130 относятся зачернённые передние стойки кузова и крыша, чёрная полоса между задними фонарями (такая же есть у раллийной Fabia Rally2), увеличенный передний спойлер, увеличенный спойлер на багажной двери, сдвоенный выхлопной патрубок, 18-дюймовые литые колёса Libra и логотипы с цифрой 130 на передних крыльях, корме и порогах.

Салон, в сущности, такой же, как у версии Monte Carlo, но декоративная полоска на передней панели имеет двухцветную окраску (серый и красный), а декоративные вставки в дверных картах и на центральной консоли сменили красный цвет на серый. В стандартное оснащение входят передние спортивные кресла с электроприводом регулировок, алюминиевые накладки на педалях, 10-дюймовый приборный экран и 9-дюймовый мультимедийный экран.

Тираж Skoda Fabia 130 будет ограничен, но пресс-служба чешской марки не сообщает, сколько именно будет выпущено экземпляров. Цена тоже пока не объявлена, на рынок Skoda Fabia 130 выйдет в декабре. Для ориентира скажем, что 150-сильная Skoda Fabia Monte Carlo стоит в Германии от 31 060 евро.