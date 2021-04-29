Skoda Fabia четвёртого поколения получит интерьер от актуальной Octavia

Шкода продаёт актуальное третье поколение Fabia с 2014 года, рестайлинг модель пережила в 2018-ом. По итогам «ковидного» прошлого года продажи автомобиля на старосветском рынке упали: по данным Carsalesbase, Фабия разошлась тиражом в 97 906 экземпляров, что на 37% меньше, чем годом ранее. Для сравнения, родственный хэтчбек Volkswagen Polo за тот же период купили 169 467 клиентов (-34%), другой «брат» – Seat Ibiza – закончил год с результатом в 62 832 единицы (-37%). Смена поколения для модели чешского бренда давно назрела: до презентации «четвёртой» Fabia остались считанные дни.



Эскиз Skoda Fabia четвёртого поколения

Пока что Skoda продолжает тизерную кампанию, которая призвана подогреть интерес к новинке. На этот раз опубликован скетч салона Fabia четвёртого поколения. Судя по изображению, автомобиль получит почти такой же салон, как у актуальной Skoda Octavia (эта модель сменила поколение ещё осенью 2019 года, правда, на российский рынок вариант местной сборки вышел лишь спустя год).



От «старшего брата» новая Фабия, вероятно, получила двухспицевое рулевое колесо, а также переднюю панель. У версий «попроще» щиток приборов останется аналоговым, а за доплату клиентам предложат виртуальную «приборку» (скорее всего, диагональю 10,2 дюйма). Предполагается, что у тачскрина мультимедийной системы в базовых исполнениях размер равен 6,8 дюйма, у вариантов побогаче – 9,2 дюйма. Причём этот экран представляет собой «встроенный» горизонтально размещённый планшет.



Эскиз салона Skoda Fabia четвёртого поколения

Линия, проходящая под дисплеем, отражает форму фирменной радиаторной решётки Skoda. В салоне заметны цветные декоративные вставки, по бокам передней панели расположены большие круглые дефлекторы вентиляционной системы. Новая Фабия получила иной блок управления климатической установкой и другие хромированные ручки дверей.

Ранее Skoda показала эскизы экстерьера «четвёртой» Fabia. Судя по изображениям, автомобиль получил более крупную и массивную решётку радиатора, прилегающую к «грилю» светодиодную головную оптику более узкой формы, а также задние фонари с дополнительными секциями, заплывающими на багажную дверь. Кроме того, крыша стала более покатой, а наклон задних стоек увеличили. У новой Skoda Fabia стал меньше коэффициент аэродинамического сопротивления Cd (0,28 вместо 0,32 у предшественника).



На фото: новая Skoda Fabia в камуфляже

В списке оснащения новинки числятся девять подушек безопасности, адаптивный круиз-контроль, системы удержания в полосе движения, мониторинга «слепых» зон и распознавания дорожных знаков. Также у Фабии будут фирменные решения Simply Clever: складывающаяся спинка переднего пассажирского сиденья, разъём USB-C, «спрятанный» в салонном зеркале и бокс с подстаканниками в тоннеле перед вторым рядом сидений.

Skoda Fabia четвёртого поколения получила в основу модульную платформу MQB-A0 разработки концерна Volkswagen (на этой же «тележке» базируются Volkswagen Polo, Seat Ibiza, Audi A1, Skoda Scala и Kamiq). Известно, что модель со сменой генерации стала крупнее: длина подросла на 110 мм (до 4107 мм), а ширина – на 48 мм (до 1780 мм). Расстояние между осями равно 2564 мм (колёсная база предшественницы – 2470 мм), а объём багажника со сменой генераций вырос на 50 литров (до 380 л).



«Четвёртой» Фабии в качестве базовых предложили трёхцилиндровые бензиновые 1,0-литровые моторы MPI в двух вариантах форсировки – 65 и 80 л.с. (крутящий момент – 95 Нм), а также TSI с отдачей 95 и 110 л.с. (175 и 200 Нм соответственно). Версии подороже оснастили бензиновой 1,5-литровой «турбочетвёркой» TSI мощностью в 150 л.с. (250 Нм) с функцией отключения половины цилиндров при малой нагрузке. Двигатель комплектуется 7DSG, тогда как «атмосферник» и младшая «турботройка» идут в комплекте с 5МКП, 110-сильный 1.0 TSI агрегатируется с шестискоростной «механикой» и семиступенчатым роботом. Привод у модель может быть только передним.

Продажи Skoda Fabia четвёртого поколения в Европе начнутся до конца текущего года. Напомним, нового универсала модели придётся подождать, не исключено, что до начала 2023 года. До российского рынка «следующая» Фабия, скорее всего, не доберётся, ведь в нашей линейке бренда модель третьей генерации не присутствует.

