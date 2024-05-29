Skoda готовит к презентации маленький кроссовер: первое изображение серийного Epiq

Входящий в состав концерна Vokswagen бренд Skoda опубликовал свой график появления новинок в апреле прошлого года. Согласно плану, к 2026 году в линейке марки будет шесть полностью электрических моделей. Кроме того, сообщается, что к 2027-му совокупный объём инвестиций в «зелёные» машины в общей сложности составит 5,6 млрд евро. Известно, что в 2025-м на европейский рынок выйдет субкомпактный паркетник, получивший рабочее название Small.

Концепт Skoda Epiq

Пока что будущий SUV представлен в статусе концепта. Уже известно, что новинка (в том числе серийная версия) получит имя Epiq: оно подходит актуальному «зелёному» семейству. Так, первая буква названия «E» говорит о принадлежности модели к электромобилям, а последняя «q» намекает на сегмент SUV. Само наименование является отсылкой к древнегреческому слову epos, которое означает «эпос».



В компании пока держат внешность серийной версии Skoda Epiq в секрете, своим вариантом с нами поделился дизайнер испанского издания Motor.es (создан на основе снимков прототипа, пойманного в ходе дорожных испытаний). Судя по рендеру, товарный вариант унаследует некоторые черты концепта, в том числе силуэт, угол наклона лобового стекла, оформление капота с выштамповками и новым логотипом в виде названия марки на кромке.



Рендер серийной версии паркетника Skoda Epiq

Однако у серийного Epiq, вероятно, может быть иное, более привычное оформление нижней части переднего бампера – с трапециевидным воздухозаборником вместо восьми вертикальных прорезей, крайние из которых оформлены оранжевым цветом (экстерьер концепта – это отсылка к шоу-кару Skoda Vision 7S, который был представлен в 2022-м). Ещё предполагается, что у товарного паркетника будет иначе оформлена двухэтажная головная оптика: сверху узкие полосы со штрихами исполняют роль ходовых огней, в нижней части – основные блоки фар.



В отличие от концепта, серийный Skoda Epiq может «потерять» обвес по периметру кузова из некрашеного пластика, отсутствуют в том числе накладки на колёсные арки. Художник оставил новинке традиционные наружные зеркала с чёрными корпусами и повторителями поворотников, однако вместо обычных дверных ручек он нарисовал выдвижные, расположенные под «ребром», которое проходит от линии капота до задних фонарей. Ещё у Epiq на рендере нет рейлингов на крыше.

Салон концепта Skoda Epiq

Известно, что длина субкомпактного кроссовера равна 4,1 метра (примерно как у хэтчбека Fabia – 4108 мм). Интерьер серийного Skoda Epiq, рассчитанного на пятерых седоков, пока не рассекречен. У концепта объём багажного отделения составляет 490 литров. В салоне шоу-кара можно увидеть рулевое колесо с усечённым ободом, небольшой виртуальный щиток приборов, сенсорный экран мультимедийной системы, панель с физическими кнопками и нишу для беспроводной зарядки смартфонов в центральном тоннеле.



Пока что информации о технике электромобиля практически нет, производитель рассказал только о том, что запас хода на одной зарядке у Skoda Epiq превысит 400 км. Ожидается, что новинка разделит электромоторы и тяговые аккумуляторы с ближайшими родственниками – Volkswagen ID.2 и Cupra Raval; кстати, их серийные версии пока также не представлены. Стартовый ценник Epiq на европейском рынке составит около 25 тыс. евро (эквивалентно примерно 2,39 млн рублей по текущему курсу).

