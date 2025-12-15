Skoda может вернуть в строй хот-хэтч Fabia RS

Принадлежащий концерну Volkswagen бренд Skoda выпускает компактную модель под названием Fabia с 1999 года. За прошедшее время она успела трижды сменить генерацию, актуальный хэтчбек четвёртого поколения дебютировал в 2021 году, а от универсала чешская марка решила отказаться. В середине октября 2025 года Шкода представила «подогретую» версию пятидверки, которая получила название Fabia 130. Напомним, она посвящена 130-летию марки.

На фото: Skoda Fabia 130

Стоит отметить, что у модели ещё в первом поколении была «заряженная» версия с прибавкой в виде литер RS (на британском рынке – vRS) к названию. Однако высоким спросом она не пользовалась, так что исчезла в 2014 году в ходе второй смены поколений. Как сообщает Autocar, теперь в компании думают о том, чтобы вернуть хот-хэтч Skoda Fabia RS в строй.

В издании отметили, что инженеры с энтузиазмом относятся к этой идее, однако руководству необходимо понимать, окупится ли такой проект. Для этого они намерены изучить то, каким окажется спрос на «подогретую» версию – Skoda Fabia 130, которую производитель намерен выпустить лимитированным тиражом. Правда, сколько именно будет выпущено экземпляров, в пресс-службе чешской марки пока не рассказали.

На фото: салон Skoda Fabia 130

Пока что в компании намерены следить за ситуацией на рынке. Стоит отметить, что у Skoda Fabia дела на старосветском рынке в целом идут неплохо. По данным Jato Dynamics, за первые восемь месяцев 2025-го (более свежих данных пока нет) в Европе было реализовано 71 665 экземпляров, что на 5% больше по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года.

Информации о технике потенциального хот-хэтча Skoda Fabia RS пока нет, но стоит ожидать, что «начинка» у такой модели может оказаться более мощной, чем у Fabia 130. Как Kolesa.ru сообщал ранее, «юбилейная» пятидверка оснащается 1,5-литровым двигателем TSI evo2, мощность которого равна 177 л.с., а максимальный крутящий момент – 250 Нм. Он работает в паре с семиступенчатым роботом DSG с двумя сцеплениями. На разгон с места до «сотни» такой пятидверке требуется 7,4 секунды, а её максимальная скорость равна 228 км/ч.

Не исключено, что Skoda может сделать выбор в пользу 2,0-литрового турбомотора, который устанавливается под капот Volkswagen Polo GTI. Его максимальная отдача равна 207 л.с., а крутящий момент – 320 Нм. Этот двигатель идёт в комплекте с семиступенчатой автоматической коробкой DSG с двумя сцеплениями. Первую «сотню» хот-хэтч VW набирает за 6,5 секунды, а его максимальная скорость – 240 км/ч.

Каким может оказаться ценник Skoda Fabia RS, станет известно позже (если проекту дадут «зелёный свет»). Продажи «подогретой» версии хэтчбека – Fabia 130 – уже стартовали. На домашнем рынке, в Чехии, стоимость составляет 699 900 чешских крон (эквивалентно примерно 2,69 млн рублей по текущему курсу).