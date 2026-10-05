Skoda Octavia обрела две новые гибридные версии вслед за родственным Volkswagen Golf

Новая гибридная силовая установка последовательно-параллельного типа будет доступна на Skoda Octavia в комплектациях Selection и Sportline. Есть два варианта мощности — 136 л.с. и 170 л.с., зарядка тяговой батареи от внешнего источника не предусмотрена.

Удивительное дело, но до сих пор у марки Skoda не было полноценных безрозеточных гибридных моделей (обычно их обозначают как HEV или full hybrid). Между тем HEV-модели, по данным ACEA, занимают более трети европейского рынка новых легковых автомобилей, а именно 36,6% по состоянию на январь-август 2026 года. Доля розеточных гибридов (PHEV) составляет только 10%, доля электромобилей — 21,7%.

У нынешней Skoda Octavia четвёртого поколения, что дебютировала в 2019 году, до первого рестайлинга, который случился в 2024 году, были PHEV-версии, но в итоге их сняли с продаж из-за низкого спроса — цены были слишком высокими. Ожидается, что новые HEV-версии будут гораздо доступнее, приём заказов на них начнётся до конца октября, а первые поставки запланированы на декабрь.

Новые гибридные силовые установки у Skoda Octavia такие же, как у Volkswagen Golf — для него они были представлены в апреле этого года и уже поступили в продажу. По сути речь идёт об одной силовой установке с двумя вариантами максимальной мощности, привод только передний. В состав силовой установки входят работающая по экономичному циклу Миллера бензиновая «турбочетвёрка» 1.5 TSI evo2 (она выдаёт 131 л.с. либо 150 л.с.) и одноступенчатая автоматическая коробка передач, в которую вживлены две электрические машины — тяговый электромотор (136 либо 170 л.с.) и генератор (он же отвечает за пуск бензинового двигателя). Тяговый электромотор при торможении и движении накатом также переключается в режим генератора для более быстрого заряда тяговой батареи.

Тяговый электромотор связан с дифференциалом и автоматическим гидравлическим сцеплением, которое может отсоединять электромотор от ДВС. Если сцепление выключено, то ДВС либо заглушен, либо крутит только генератор и заряжает тяговую батарею. С включённым сцеплением ДВС и электромотор вместе вращают колёса. Таким образом, силовая установка может работать как в последовательном, так и в параллельном режимах. Что и когда включать/выключать, определяет электроника. На скоростях до 60 км/ч силовая установка работает преимущественно в последовательном режиме, на скоростях свыше 60 км/ч — преимущественно в параллельном. Максимальная скорость — 180 км/ч.

Тяговая литий-никель-марганец-кобальтовая батарея ёмкостью 1,6 кВт·ч с жидкостным охлаждением находится перед задней осью, где обычно размещают топливный бак. Бак ёмкостью 40 л в данном случае находится за задней осью под полом багажника и съедает часть его объёма. У гибридного лифтбека Skoda Octavia объём багажника составляет 460 л, а со сложенными спинками заднего дивана он увеличивается до 1400 л, соответствующие цифры у универсала — 485 и 1540 л.

С полностью заряженной батареей гибридная Octavia может проехать до двух километров без включения ДВС. Максимальная совокупная отдача младшей версии гибридной силовой установки — 100 кВт (136 л.с.) и 288 Нм, старшей — 125 кВт (170 л.с.) и 310 Нм.

Цены на новые гибридные версии Skoda Octavia пока не объявлены. Для ориентира скажем, что самый доступный Volkswagen Golf с гибридной силовой установкой мощностью 136 л.с. стоит в Германии от 39 330 евро.

