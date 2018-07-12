Чешский производитель планирует сменить имя и концепцию хэтчбека после смены поколения.

12 Июл Skoda переименует следующий Rapid и сделает из него конкурента Golf

Дебют Skoda Rapid новой генерации должен состояться в начале следующего года. Новинка будет репозиционирована в более конкурентный сегмент хэтчбеков, сообщил британскому изданию Autocar руководитель Skoda по продажам и маркетингу Алан Фейви.

Фейви также сообщил, что новый автомобиль не является наследником текущей модели. Наряду с новым именем, он будет выполнен по «полностью новой технологии, в совершенно новой стилистике».

Топ-менеджер заявил, что от нового Rapid ожидают увеличения продаж в два раза в первый полный год продаж (2020) по сравнению с текущей генерацией модели. Напомним, в прошлом году на европейском рынке было реализовано 66 512 единиц.

Чтобы больше дистанцировать Rapid от Octavia, модель в кузове фастбек сохранит свою концепцию, пока что известно об изменении стратегии касательно Rapid Spaceback. «Новый Rapid не будет доступен в кузове универсал, тогда как на пятидверную версию Octavia приходится существенная часть продаж. Дизайн Rapid будет переработан для конкуренции с Golf, а Octavia будет выполнять прежние задачи», — сообщил Фейви, добавив также, что спутать новые Rapid и Octavia будет невозможно.

Новый Skoda Rapid будет построен на платформе MQB A0, которую разделит с Volkswagen T-Roc, Seat Ibiza и следующей Fabia, запланированной на 2020 год.

В состав силовой гаммы будущей новинки войдут актуальные моторы концерна Volkswagen. Речь идет о бензиновых объемом 1,0 литра (84-109 л.с.) и 1,5 литра (148 л.с.), а также дизель 1,6 литра. Электрифицированных силовых установок в планах производителя нет.

Отметим, актуальный Skoda Rapid на российском рынке доступен исключительно в кузове фастбек по цене от 646 000 рублей. Автомобиль оснащается атмосферным мотором объемом 1,6 литра мощностью 90 и 110 л.с., а также 125-сильным турбомотором 1,4 литра.

Кстати, недавно портал «Колеса.ру» о планах Skoda представить новое поколение Octavia в конце 2019 – начале 2020 года.