Европа ×
  • Skoda работает над новым кроссовером размером с Karoq: первое изображение

Skoda работает над новым кроссовером размером с Karoq: первое изображение

27.01.2023 206 0 0

Согласно плану чешской марки, «зелёная» новинка выйдет на европейский рынок в 2025 году. Ожидается, что экстерьер будет выполнен по мотивам концепта Vision 7S.

Марка Skoda ранее пообещала презентовать несколько «зелёных» новинок, их дебют состоится в течение ближайших лет. Напомним, первенцем «батарейного» семейства стал кроссовер Enyaq (у модели есть версия с купеобразным кузовом): продажи в Европе стартовали осенью 2020 года. SUV базируется на модульной платформе MEB, его ближайшим «родственником» является электрический паркетник Volkswagen ID.4. Работа над новыми «электричками» пока продолжается.

На фото: актуальный кроссовер Skoda Karoq

Одной из новинок Skoda должен стать электрический кроссовер размером с Karoq. Согласно плану чешской марки, такой компактный SUV дебютирует во второй половине 2024 года, а в продаже на европейском рынке появится в 2025-м. Официальной информации о том, как будет выглядеть будущая новинка, пока нет. Свой вариант потенциальной внешности паркетника предложил дизайнер испанского издания Motor.es.

Судя по рендеру, на оформление экстерьера небольшого кроссовера Skoda значительное влияние окажет рассекреченный в конце минувшего лета концепт Vision 7S, а вот от Enyaq и нынешнего Karoq новинке ничего не достанется. Сходство с шоу-каром видно по выштамповкам на капоте и названию бренда, которое располагается на кромке. Аналогичным образом оформлена головная оптика и лаконичная заглушка на месте традиционной решётки радиатора.

Рендер электрического кроссовера Skoda Elroq

Передний бампер оформлен не как у концепта, а в соответствии с более привычным стилем. В нижнюю часть интегрирован небольшой воздухозаборник с рисунком в виде сетки. Судя по подготовленному изображению, по периметру кузова предусмотрен обвес из некрашеного пластика, а ручки установлены заподлицо.

Вообще же, если сравнить нынешний рендер с тем, который был ранее подготовлен для демонстрации внешности большого электрического кроссовера Skoda (размером с Kodiaq), станет ясно, что отличия у них есть только в задней части: так, у компактного паркетника меньше колёсная база и иная линия бокового остекления. Передние же части идентичны.

На фото: концепт Skoda Vision 7S
1 / 2
На фото: концепт Skoda Vision 7S
2 / 2

По данным издания, «зелёный» паркетник размером с Karoq может получить наименование Skoda Elroq. Предполагается, что производство этой электрической модели будет налажено на заводе в Испании. Параллельно с ним компания продолжит продавать Карок с линейкой двигателей внутреннего сгорания (очевидно, до тех пор, пока Европа полностью не откажется от выпуска машин с ДВС).

На фото: салон концепта Skoda Vision 7S

Согласно предварительным данным, в основе Elroq окажется платформа MEB+ (это модернизированная версия фольксвагеновской «тележки», предназначенной для массовых электрокаров). Длина новинки, вероятно, не превысит 4,5 метра. Ожидается, что в салоне будет новая передняя панель с большими дисплеями в роли виртуальной «приборки» и тачскрина мультимедийной системы.

Предположительно, у нового кроссовера будут версии как одним, так и с двумя электромоторами (мощность, вероятно, будет варьироваться в диапазоне от 176 до 299 л.с.). Ёмкость тяговой батареи может составить 90 кВт*ч (полезная ёмкость – 85 кВт*ч), а максимальный запас хода без подзарядки составит 600 км.

кроссовер авторынок новинки Европа

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Практика Хочешь рулить – умей крутиться: что такое опорный подшипник и почему он ломается О том, что в машине существует опорный подшипник, чаще всего узнают только тогда, когда он выходит из строя, и его приходится менять. По отношению к подшипнику это крайне несправедливо: дета... 560 2 1 27.01.2023
Статьи / Шины и диски Шинам – место: как обустроить гараж для сезонного хранения шин Гараж снимает вопрос, где автомобилисту хранить шины, инструменты и расходники для машины. Однако зачастую пространство гаража используется нерационально, а шины хранятся в нем неправильно.... 204 0 0 27.01.2023
Статьи / Новые авто Новинки параллельного импорта: что можно купить до двух миллионов Минувший год открыл нам новое понятие – параллельный импорт. В Россию хлынул поток неизвестных прежде моделей, выбор стал фактически неограниченным. Как оказалось, везти из других стран и ре... 3414 7 2 25.01.2023

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Haval Dargo против Mitsubishi Outlander: собака лает, чужестранец идет В дилерском центре Haval на юге Москвы жизнь кипит: покупатели разглядывают машины, общаются с менеджерами и подписывают какие-то бумаги. Пока я ждал выдачи тестового Dargo, такой же кроссов... 22373 7 206 13.09.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв электромобиля Evolute i-Pro: «зеленоглазое такси» за три миллиона Первый серийный российский электромобиль – так называют Evolute i-Pro. Седаны липецкой сборки уже можно купить за 2,07 млн рублей с учетом госсубсидии. По нынешнем временам не так уж и дорог... 10771 20 4 15.11.2022
Тест-драйвы / Тюнинг Комплектация, которой не было: тюнинг Subaru Forester II SG Отношение к тюнингу даже в среде автовладельцев может быть разным: кто-то фанатеет от любых доработок, кто-то увлекается стайлингом, кто-то любит слиперы, а кто-то (например, я) вообще прох... 9328 2 2 11.11.2022
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings