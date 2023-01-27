Skoda работает над новым кроссовером размером с Karoq: первое изображение

Согласно плану чешской марки, «зелёная» новинка выйдет на европейский рынок в 2025 году. Ожидается, что экстерьер будет выполнен по мотивам концепта Vision 7S.

Марка Skoda ранее пообещала презентовать несколько «зелёных» новинок, их дебют состоится в течение ближайших лет. Напомним, первенцем «батарейного» семейства стал кроссовер Enyaq (у модели есть версия с купеобразным кузовом): продажи в Европе стартовали осенью 2020 года. SUV базируется на модульной платформе MEB, его ближайшим «родственником» является электрический паркетник Volkswagen ID.4. Работа над новыми «электричками» пока продолжается.

На фото: актуальный кроссовер Skoda Karoq

Одной из новинок Skoda должен стать электрический кроссовер размером с Karoq. Согласно плану чешской марки, такой компактный SUV дебютирует во второй половине 2024 года, а в продаже на европейском рынке появится в 2025-м. Официальной информации о том, как будет выглядеть будущая новинка, пока нет. Свой вариант потенциальной внешности паркетника предложил дизайнер испанского издания Motor.es.



Судя по рендеру, на оформление экстерьера небольшого кроссовера Skoda значительное влияние окажет рассекреченный в конце минувшего лета концепт Vision 7S, а вот от Enyaq и нынешнего Karoq новинке ничего не достанется. Сходство с шоу-каром видно по выштамповкам на капоте и названию бренда, которое располагается на кромке. Аналогичным образом оформлена головная оптика и лаконичная заглушка на месте традиционной решётки радиатора.



Рендер электрического кроссовера Skoda Elroq

Передний бампер оформлен не как у концепта, а в соответствии с более привычным стилем. В нижнюю часть интегрирован небольшой воздухозаборник с рисунком в виде сетки. Судя по подготовленному изображению, по периметру кузова предусмотрен обвес из некрашеного пластика, а ручки установлены заподлицо.



Вообще же, если сравнить нынешний рендер с тем, который был ранее подготовлен для демонстрации внешности большого электрического кроссовера Skoda (размером с Kodiaq), станет ясно, что отличия у них есть только в задней части: так, у компактного паркетника меньше колёсная база и иная линия бокового остекления. Передние же части идентичны.

На фото: концепт Skoda Vision 7S 1 / 2 На фото: концепт Skoda Vision 7S 2 / 2

По данным издания, «зелёный» паркетник размером с Karoq может получить наименование Skoda Elroq. Предполагается, что производство этой электрической модели будет налажено на заводе в Испании. Параллельно с ним компания продолжит продавать Карок с линейкой двигателей внутреннего сгорания (очевидно, до тех пор, пока Европа полностью не откажется от выпуска машин с ДВС).



На фото: салон концепта Skoda Vision 7S

Согласно предварительным данным, в основе Elroq окажется платформа MEB+ (это модернизированная версия фольксвагеновской «тележки», предназначенной для массовых электрокаров). Длина новинки, вероятно, не превысит 4,5 метра. Ожидается, что в салоне будет новая передняя панель с большими дисплеями в роли виртуальной «приборки» и тачскрина мультимедийной системы.



Предположительно, у нового кроссовера будут версии как одним, так и с двумя электромоторами (мощность, вероятно, будет варьироваться в диапазоне от 176 до 299 л.с.). Ёмкость тяговой батареи может составить 90 кВт*ч (полезная ёмкость – 85 кВт*ч), а максимальный запас хода без подзарядки составит 600 км.

