Skoda работает над новым кроссовером размером с Karoq: первое изображение

Марка Skoda ранее пообещала презентовать несколько «зелёных» новинок, их дебют состоится в течение ближайших лет. Напомним, первенцем «батарейного» семейства стал кроссовер Enyaq (у модели есть версия с купеобразным кузовом): продажи в Европе стартовали осенью 2020 года. SUV базируется на модульной платформе MEB, его ближайшим «родственником» является электрический паркетник Volkswagen ID.4. Работа над новыми «электричками» пока продолжается.
Одной из новинок Skoda должен стать электрический кроссовер размером с Karoq. Согласно плану чешской марки, такой компактный SUV дебютирует во второй половине 2024 года, а в продаже на европейском рынке появится в 2025-м. Официальной информации о том, как будет выглядеть будущая новинка, пока нет. Свой вариант потенциальной внешности паркетника предложил дизайнер испанского издания Motor.es.
Судя по рендеру, на оформление экстерьера небольшого кроссовера Skoda значительное влияние окажет рассекреченный в конце минувшего лета концепт Vision 7S, а вот от Enyaq и нынешнего Karoq новинке ничего не достанется. Сходство с шоу-каром видно по выштамповкам на капоте и названию бренда, которое располагается на кромке. Аналогичным образом оформлена головная оптика и лаконичная заглушка на месте традиционной решётки радиатора.
Передний бампер оформлен не как у концепта, а в соответствии с более привычным стилем. В нижнюю часть интегрирован небольшой воздухозаборник с рисунком в виде сетки. Судя по подготовленному изображению, по периметру кузова предусмотрен обвес из некрашеного пластика, а ручки установлены заподлицо.
Вообще же, если сравнить нынешний рендер с тем, который был ранее подготовлен для демонстрации внешности большого электрического кроссовера Skoda (размером с Kodiaq), станет ясно, что отличия у них есть только в задней части: так, у компактного паркетника меньше колёсная база и иная линия бокового остекления. Передние же части идентичны.
По данным издания, «зелёный» паркетник размером с Karoq может получить наименование Skoda Elroq. Предполагается, что производство этой электрической модели будет налажено на заводе в Испании. Параллельно с ним компания продолжит продавать Карок с линейкой двигателей внутреннего сгорания (очевидно, до тех пор, пока Европа полностью не откажется от выпуска машин с ДВС).
Согласно предварительным данным, в основе Elroq окажется платформа MEB+ (это модернизированная версия фольксвагеновской «тележки», предназначенной для массовых электрокаров). Длина новинки, вероятно, не превысит 4,5 метра. Ожидается, что в салоне будет новая передняя панель с большими дисплеями в роли виртуальной «приборки» и тачскрина мультимедийной системы.
Предположительно, у нового кроссовера будут версии как одним, так и с двумя электромоторами (мощность, вероятно, будет варьироваться в диапазоне от 176 до 299 л.с.). Ёмкость тяговой батареи может составить 90 кВт*ч (полезная ёмкость – 85 кВт*ч), а максимальный запас хода без подзарядки составит 600 км.
Для комментирования вам необходимо авторизоваться