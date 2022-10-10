Skoda готовит новый кроссовер размером с Kodiaq: первое изображение

По предварительным данным, новинка чешского бренда дебютирует во второй половине 2025 года, а до дилеров в Европе автомобиль доберётся в начале 2026-го.

Одним из востребованных кроссоверов марки Skoda остаётся Kodiaq, правда, продажи этой модели на старосветском рынке снижаются в течение последних нескольких лет. Так, по итогам 2021 года было реализовано 57 452 экземпляра, что на 17,4% меньше, чем в «ковидном» 2020-ом. В прошлом году модель пережила обновление, так что неудивительно, что в текущем году зафиксирован плюс: за первые восемь месяцев европейцы купили 45 370 кроссоверов, этот результат на 3,1% больше, чем в январе-августе прошлого года.

На фото: концепт Skoda Vision 7S

Чешская марка Skoda входит в состав немецкого концерна Volkswagen, в соответствии с мировыми тенденциями компания продолжает разработку собственных электромобилей. Первым «зелёным» автомобилем Шкоды стал паркетник Enyaq, о котором Kolesa.ru подробнее рассказывал ранее; его продажи в Европе стартовали осенью 2020 года. В его основе лежит модульная платформа MEB, на которой базируются в том числе пятидверный электрохэтч Volkswagen ID.3 и небольшой кроссовер ID.4.



Ранее в Skoda уже пообещали несколько «зелёных» новинок в течение ближайших лет. Одной из них станет электрический кроссовер размером с Kodiaq (предполагается, что обе модели будут продаваться параллельно). Официальной информации о том, как будет выглядеть новый SUV, пока нет. Ожидается, что на оформление экстерьера и интерьера этого кроссовера окажет существенное влияние недавно представленный концепт Skoda Vision 7S.



Свой вариант внешности пока безымянной «электрички» Skoda представил дизайнер испанского издания motor.es. Предполагается, что у «батарейной» модели будет ряд визуальных отличий от автомобилей с ДВС. Кроме того, художник считает, что в плане дизайна новинка не будет иметь ничего общего с нынешним Enyaq. Ожидается, что экстерьер окажется более смелым: в компании ранее подчёркивали, что будущие автомобили ориентированы на семейных клиентов, а также на любителей активного отдыха.



Рендер нового кроссовера Skoda

Ожидается, что при разработке дизайна нового серийного кроссовера создатели уделят немало внимания оформлению головной оптики: судя по рендеру, ходовые огни могут принять форму тонких горизонтальных полос под линией капота, а блоки основных фар расположат ниже и соединят между собой узкой линией. Выше располагается аккуратная заглушка на месте фирменной решётки радиатора, а ниже – лаконичный воздухозаборник, интегрированный в нижнюю часть переднего бампера.



В профиль видны «оквадраченные» колёсные арки, обвес из некрашеного пластика, большие боковые зеркала с повторителями «поворотников», установленные заподлицо дверные ручки и традиционная (не покатая, как у «купе») крыша. Ожидается, что корма будет выглядеть более спортивно, по сравнению с оформлением нынешних моделей чешской марки.

На фото: салон концепта Skoda Vision 7S

Предполагается, что флагманский электрокроссовер получит просторный салон, версии – либо с двумя, либо с тремя рядами сидений (рассчитанные на пятерых или семерых седоков), а также багажник солидного объёма. Вероятно, салон создадут с учётом передовых цифровых технологий, в список оборудования могут войти функции автопилота третьего уровня.



По предварительным данным, новый кроссовер станет первой моделью Skoda, в основу которой ляжет новая платформа SSP (Scalable Systems Platform) разработки концерна VW. Ожидается, что у этого SUV будут версии как с одним электродвигателем, расположенным на передней оси, так и с двухмоторной установкой (с полным приводом). Предполагается, что максимальный запас хода на одной зарядке составит около 600 км. Дебют кроссовера намечен на вторую половину 2025 года, а до дилеров в Европе автомобиль, вероятно, доберётся в начале 2026-го.

