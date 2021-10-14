Skoda собирается обновить Scala: первое изображение

Хэтчбек Skoda Scala в европейской линейке пришёл на замену Rapid Spaceback. Название в переводе с латинского означает «лестница» или «ступень». В компании предполагали, что модель окажется заметным «шагом вперёд» для бренда в С-сегменте. В продажу модель поступила в начале 2019 года. По итогам прошлого года старосветские дилеры реализовали 53 156 экземпляров, что на 46,8% больше, чем годом ранее.



На фото: актуальный хэтчбек Skoda Scala

Отметим, в текущем году у модели динамика отрицательная: за январь-август (более свежих данных пока нет) клиенты купили 31 629 единиц, что на 8,1% меньше, чем за первые восемь месяцев 2020-го. Любопытно, что рынок в целом показывает «плюс», так как постепенно восстанавливается после ограничений, наложенных из-за пандемии коронавируса.



Несмотря на то, что Skoda Scala – это сравнительно «молодая» модель, в компании уже думают об обновлении хэтчбека. Предполагается, что процедуру фейслифтинга «пятидверка» переживёт во второй половине 2022 года, а до дилеров такие машины доберутся в начале 2023-го. Официальной информации о том, как будет выглядеть обновлённая Scala, пока нет.



На фото: салон актуального хэтчбека Skoda Scala

Однако это означает, что у художников есть возможность пофантазировать о том, как будет выглядеть «посвежевший» хэтчбек Skoda Scala. Свой вариант экстерьера будущей новинки предлагает дизайнер испанского издания motor.es. Судя по рендеру, чешская марка обновит модель за счёт изменённой головной оптики: форма останется прежней, но фары будут заметнее интегрированы в передний бампер. Ожидается, что он окажется полностью гладким, а встроенный воздухозаборник оформят в стиле кроссовера Enyaq. Вероятно, решётка радиатора станет шире.

Ожидается, что корма тоже получит небольшие косметические изменения, скорее всего, в районе заднего бампера. Каким окажется салон фейслифтинговой «пятидверки», пока неизвестно. Вероятно, у такой Scala будут иные материалы, используемые для отделки, а также новые цветовые варианты оформления интерьера. Кроме того, автомобиль наверняка снабдят современной информационно-развлекательной системой.



Рендер обновлённой Skoda Scala

По предварительным данным, в ходе обновления модели пересмотрят линейку двигателей, при этом в ней останутся трёхцилиндровые 1,0-литровые моторы TSI с отдачей в 95 и 115 л.с. Также в гамме по-прежнему будет вариант двигателя G-Tec, который работает на природном газе, и четырёхцилиндровый 150-сильный TSI объёмом 1,5 литра. Ещё «посвежевшая» Skoda Scala может получить новую «мягкогибридную» установку eTSI, в основу которой ляжет 1,5-литровый ДВС, работающий в тандеме с «электродовеском».

В начале этого года мы сообщали о том, что Skoda совместно с тюнинг-ателье ABT Sportsline специально для немецкого рынка выпустила 500 хэтчбеков Scala в исполнении Edition S. Их от регулярной топ-версии Monte Carlo отличают оригинальный аэродинамический обвес и иной более мощный двигатель.

