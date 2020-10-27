Skoda тестирует новый кроссовер, который бросит вызов Крете: теперь в «родном» кузове

Главным рынком для нового паркетника Шкоды станет Индия, там, по предварительным данным, модель предложат с двумя бензиновыми турбомоторами на выбор. В этой стране у кросса чешской марки также будет родственник от Volkswagen.

В начале этого года компания Skoda показала в Индии концептуальный паркетник Vision IN, одновременно объявив о том, что серийная версия выйдет на местный рынок в 2021-м. Между тем еще до презентации шоу-кара на индийских дорогах не раз ловили еврокросс Kamiq (не путать с китайской моделью), который там не продают вовсе. Но именно эта машина послужила «вдохновением» для грядущего SUV, то есть Камик, видимо, использовали в качестве мула. А теперь в распоряжении издания Team-BHP оказались фото нового кросса в «родном» кузове, пусть и обклеенным маскировочной пленкой. Кстати, рядом с товарным воплощением Vision IN (имя серийной модели не названо) замечена еще некая новая версия хэтча Tata Altroz, но пока непонятно, случайно ли машины оказались рядом.

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В основе нового паркетника Шкоды лежит платформа MQB-A0-IN, которую разработали специально для Индии. Напомним, Skoda теперь отвечает за деятельность всего концерна Volkswagen в этой стране, и в дальнейшем все локальные новые модели чешской марки и непосредственно немецкого бренда будут базироваться на этой «тележке». Последняя же, в свою очередь, представляет собой удешевленный вариант глобальной MQB (к слову, европейский Kamiq построен на платформе MQB-A0).



Судя по шпионским снимкам, серийное воплощение Vision IN внешне в целом повторяет концепт, разве что бамперы стали проще, плюс модель ожидаемо лишилась спрятанных ручек дверей. Габариты товарного варианта неизвестны. Длина прототипа – 4256 мм, колесная база – 2671 мм (у «старосветского» Камика — 4241 и 2651 мм соответственно). Салон конвейерного кросса еще не засвечен. Впрочем, от «веганских» материалов отделки и хрустальной фигурки, которые были у шоу-кара, очевидно, отказались, а вот на виртуальную «приборку» и мультимедийную систему с «парящим» тачскрином вполне можно рассчитывать.

Слева — серийное воплощение Skoda Vision IN, справа — закамуфлированный хэтч Tata Altroz

Для концепта заявлены бензиновая «турбочетверка» 1.5 TSI мощностью 150 л.с. и семиступенчатая роботизированная коробка DSG. Эту пару прочат и серийному кроссоверу, вдобавок он может получить «турботройку» 1.0 TSI и «механику». Привод же только передний, ведь полноприводные SUV в Индии спросом не пользуются.



Производство нового кроссовера Skoda наладят на индийском заводе. Главными конкурентами станут Hyundai Creta и Kia Seltos, так что можно ориентироваться на их цены. Паркетник Хёндэ второй генерации сегодня обойдется минимум в 982 000 рупий (около 1 016 000 рублей по актуальному курсу), Селтос там стоит от 989 000 рупий (1 024 000 рублей).

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Между тем в следующем году в Индии у кросса Шкоды появится брат от Volkswagen – соплатформенный кроссовер Taigun, его тоже уже представили в виде концепта. Эта модель является «переосмысленным» VW T-Cross, причем китайской версии, а не европейской.

