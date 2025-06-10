Skoda заставила посвежевший «заряженный» кроссовер Enyaq Coupe RS сбросить больше 300 кг

Производство Skoda Enyaq стартовало осенью 2020 года, он стал первым полностью электрическим кроссовером марки. В 2022-м к нему присоединился вариант с купеобразным кузовом – Enyaq Coupe. А в начале 2025 года эти «зелёные» паркетники пережили обновление, их дебют был приурочен к 130-летию чешского бренда. «Заряженные» версии – Skoda Enyaq RS и Enyaq Coupe RS – пополнили рестайлинговое семейство в середине прошлого месяца.

На фото: концепт Skoda Enyaq RS Race

Теперь чешский производитель решил создать гоночный концепт на базе обновлённого кросс-купе. Он получил название Skoda Enyaq RS Race, главным его отличием является более лёгкий вес (аналогичный облегчённый шоу-кар был и у дореформенной версии). Ради достижения этого эффекта кроссовер оснастили целым набором биокомпозитных деталей, которые были изготовлены из льняных волокон. Производитель отметил, что они имеют ту же жёсткость в сочетании с небольшой массой, как и углеродное волокно.

Разработчики концепта использовали биокомпозитные детали для создания бамперов, крыльев, крыши, боковых юбок и антикрыла, а также они присутствуют в салоне на передней панели и дверных картах. Также сбросить вес концепту Skoda Enyaq RS Race помогли поликарбонатные стёкла. В результате всех изменений массу электромобиля удалось снизить на 316 кг до 1946 кг.

Гоночный шоу-кар также получил 20-дюймовые колёсные диски, а также карбон-керамические тормоза с десяти- и четырёхпоршневыми суппортами. От серийного «заряженного» кроссовера модель отличается за счёт более массивного обвеса с агрессивными бамперами, большого диффузора и минималистичных наружных зеркал с необычным креплением.

Переработанному интерьеру оставили пятидюймовую виртуальную приборку и тачскрин информационно-развлекательной системы диагональю 13 дюймов. Ещё концепту Enyaq RS Race положены спортивные сиденья Atech с шеститочечными ремнями безопасности, быстросъёмное рулевое колесо и каркас безопасности. Помимо этого, предусмотрены автоматическая система пожаротушения, а также премиальная аудиосистема Havas, которая даёт электрокару «характерное звучание для автоспорта» на скорости выше 30 км/ч.

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Шоу-кар получил перенастроенное шасси, регулируемую спортивную подвеску с новыми пружинами и амортизаторами, гидравлический ручной тормоз, а также уменьшенный на 70 мм дорожный просвет (до 116 мм). Полноприводный Skoda Enyaq RS Race оснащается стандартной двухмоторной установкой, совокупная отдача которой составляет 340 л.с. Его максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 180 км/ч, а на разгон с места до «сотни» ему требуется 4,6 секунды (на 0,9 секунды меньше, чем серийному «горячему» кросс-купе).

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Отметим, серийные Skoda Enyaq RS и Enyaq Coupe RS уже появились в продаже в Европе. На домашнем рынке, в Чехии, цена «обычного» кроссовера стартует с отметки 1 350 000 крон (эквивалентно примерно 4,88 млн рублей по текущему курсу), а за вариант с купеобразным кузовом просят не менее 1 410 000 крон (около 5,09 млн рублей).