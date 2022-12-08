Слишком рано избавились: Tesla вернёт радары на свои машины в целях безопасности

В мае прошлого года Tesla объявила, что отказывается от радаров на своих машинах, в прошлом месяце жертвами «оптимизации» стали ультразвуковые датчики. Компания объясняет сокращение оборудования техническим прогрессом в области машинного зрения, но, кажется, что-то пошло не так: уже в январе радары вернутся на борт электромобилей Tesla.

Tesla является пионером в области разработки автопилота, в конце ноября в США де-факто состоялся коммерческий релиз системы FSD (Full Self-Driving) — в том смысле, что стать её бета-тестировщиком теперь может любой желающий, у кого есть «лишние» 15 000 долларов для активации соответствующей опции. Полноценно пользоваться системой, то есть включить автопилот и заняться своими делами, нельзя, потому что нет юридического механизма переноса ответственности за безопасность на дороге с человека на машину. Любой пользователь FSD сейчас обязан смотреть на дорогу и держать хотя бы одну руку на руле. Многие, конечно, этими обязанностями пренебрегают, но речь сейчас не об этой морально-этической проблеме, а о чисто технической.

Работа FSD завязана на систему Tesla Vision — это программно-аппаратная база опционального автопилота и стандартных электронных ассистентов водителя. С 2016 года Tesla снабжает все свои машины всем необходимым оборудованием для работы автопилота, но состав этого оборудования уже несколько раз менялся, компоненты модернизировались. За последние два года из списка оборудования исчезли радары и ультразвуковые сонары, поскольку компания сочла прогресс в разработке Tesla Vision значительным — мол, видеокамер в сочетании с нейросетевым алгоритмом распознавания образов достаточно для корректной работы как электронных ассистентов водителя, так и автопилота.

Самоуверенность разработчиков Tesla омрачает растущее количество ДТП (в том числе со смертельным исходом), в которые попадают электромобили Tesla со включённым автопилотом. В прошлом году за расследование этих аварий взялось NHTSA (Национальное управление безопасностью дорожного движения, входит в структуру Минтранса США). Кроме того, с лета прошлого года NHTSA требует от автопроизводителей в течение суток сообщать ему о случаях ДТП, в которых участвовали автомобили, оснащённые автопилотом второго уровня. В ноябре издание Automotive News опубликовало интересную статистику: с лета 2021 года в США зафиксировано 605 аварий с участием автопилота второго уровня, из них 474 — на счету Tesla, 107 — на счету автомобилей Honda. В 18 авариях, в которых участвовали электромобили Tesla, погибли люди.

Находясь под пристальным вниманием властей и общества, Tesla решила (вероятно, для подстраховки) вернуть фронтальный радар в оснащение своих электромобилей. Ещё минувшим летом журнал Electrek обратил внимание на утекшую в Сеть заявку Tesla в FCC (Федеральная комиссия по связи) на установку радара высокого разрешения, совпадающего по характеристикам с тем, что применялся до лета 2021 года, а именно Continental ARS410 с дальностью 160 м. На днях выяснилось, что Tesla продлила эту заявку и в свежем документе указала, что радар появится на её машинах в середине января 2023 года.

Также Electrek отмечает, что в 2020 году Tesla начала тестировать на своих машинах 4D-радар сверхвысокого разрешения от израильской фирмы Arbe Robotics, который по признанию Илона Маска может улучшить качество работы автопилота, тогда как обычные HD-радары на данном этапе эволюции Tesla Vision уже не имеют смысла. Дальность радара Arbe составляет 300 м, под четвёртым изменением понимается время, то есть формируется условный видеопоток с частой 30 кадров в секунду. В условиях плохой видимости такой радар может подстраховать камеры, обнаружить невидимую ими помеху и таким образом предотвратить ДТП. От использования лидаров (лазерных дальномеров) Tesla принципиально отказывается, хотя другие компании, занимающиеся разработкой систем автономного вождения, считают лидары обязательным аппаратным компонентом машинного зрения.

Так вот, похоже, что в январе Tesla вернёт дежурный фронтальный HD-радар для более точной работы системы автоматического аварийного торможения и прочих электронных ассистентов водителя, а не новое передовое устройство. Как это повлияет на статистику ДТП с участием электромобилей Tesla, покажет время.

