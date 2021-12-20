Эксперты Авито Авто опросили 6700 респондентов из разных городов страны и узнали, сколько времени российские автомобилисты проводят в предпраздничных пробках и что считают их главной причиной.

Партнерский материал

Согласно результатам исследования, абсолютное большинство жителей страны во всех регионах сталкивается с предпраздничными пробками. При этом 21% опрошенных проводят в предновогодних пробках в среднем от 10 до 30 минут за поездку, а большинство опрошенных – еще больше: 20% респондентов – от 30 минут до часа, 12% – от часа до 1,5 часов, 18% – от 1,5 и до 5 часов за поездку.

Большинство опрошенных (47%) отмечают, что в предновогодних пробках чаще приходится стоять в будние дни, чем в выходные.



Ажиотаж в магазинах и погодные условия: главные причины предпраздничных пробок по мнению россиян

Отвечая на вопрос о ключевой причине предновогодних пробок, абсолютное большинство опрошенных водителей (53%) указали на ажиотаж в магазинах в преддверии праздников.



Второй главной причиной пробок участники исследования Авито Авто назвали увеличенное количество аварий из-за погодных условий в декабре, соответствующий вариант ответа выбрали 17% респондентов.



8% опрошенных считают, что стоять в пробках перед Новым годом приходится потому, что в этот период люди чаще выбираются за город, на дачи. 6% респондентов винят в пробках перед праздниками увеличенный поток грузовых машин, необходимых для доставок, еще 5% опрошенных считают, что пробки образуются из-за того, что перед Новым годом люди реже пользуются общественным транспортом.

Послушать радио или подкаст, поговорить по телефону, подумать о будущем: чем водители занимают себя в пробках



Согласно результатам опроса Авито Авто, чаще всего водители коротают время в пробках, слушая радио, аудиокниги или подкасты – 47% опрошенных указали, что проводят время за рулем именно так.



По 20% опрошенных отметили, что тратят время в пробках на разговоры по телефону и на социальные сети.



Строят планы на будущее – это третий по популярности в стране вариант ответа на вопрос (12%).



10% опрошенных в пробках наводят порядок в электронной почте и/или мессенджерах, по 9% респондентов поют и играют в игры на телефоне, 6% смотрят видео или фильмы, 5% работают и столько же – совершают онлайн-покупки. Еще 3% российских водителей в пробках занимаются медитацией, 2% учат иностранные языки.



Тщательнее планировать маршрут, пользоваться доставкой или больше ходить пешком: что поможет избежать предновогодних пробок, по мнению водителей



Отвечая на вопрос о том, что они готовы сделать, чтобы меньше времени проводить в пробках перед праздниками, 46% опрошенных отметили, что будут тщательнее продумывать маршрут. Четверть респондентов (26%) готовы больше ходить пешком. 23% опрошенных, чтобы избежать пробок, будут выезжать из города в область заранее. Кроме того, 21% участников исследования предпочтет доставку самостоятельным поездкам за продуктами к праздничному столу и подарками, чтобы избежать пробок. 11% опрошенных не планируют ничего менять и готовы продолжать стоять в пробках.



В рамках опроса эксперты Авито Авто также спросили респондентов, что бы они посоветовали другим водителям, стоящим в пробках. 21% участников опроса дал бы совет выбирать другие маршруты, 18% респондентов порекомендовали другим водителям соблюдать осторожность за рулем и не попадать в ДТП, по 15% респондентов посоветовали водителям не сидеть в телефоне во время поездок и пересаживаться на общественный транспорт. Еще 13% опрошенных порекомендовали бы другим водителям в пробках проводить время с пользой – например, слушать аудиокниги.

