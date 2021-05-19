smart дорос до кроссовера: модель на платформе Geely представят осенью

Перевести все свои модели на электротягу smart решил еще в 2018-м, а год спустя концерн Daimler перестал владеть брендом единолично – было создано совместное предприятие с «поднебесным» холдингом Geely. Тогда же стало известно о том, что развитием марки будут заниматься в основном китайцы: они взяли на себя расходы на проектирование новинок, производство и их продвижение, ну а за немцами остался дизайн. И вот анонсирована первая модель «новой волны», ею ожидаемо стал кроссовер. Пока smart поделился парой тизеров и двумя же эскизами паркетника, причем это еще концепт: его полноценная презентация намечена на сентябрь, она пройдет в рамках автосалона в Мюнхене (туда переехало мотор-шоу IAA из Франкфурта).

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За облик кросса, имя которого еще не объявлено, отвечала команда немецких дизайнеров под руководством Гордона Вагенера, главного стилиста Даймлера. Судя по картинкам, у новинки более «взрослый» облик, нежели у нынешних Смартов, кроме того, она крупнее. Сделанные в виде единой плашки фары вполне могут перейти на серийную модель, «парящую» крышу тоже, скорее всего, сохранят, как и рейлинги на ней, а вот наружные зеркала наверняка упростят, ну и таких больших колес не будет. Также для модели заявлена мультимедийная система с голосовым управлением и возможностью обновления «по воздуху».



По предварительным данным, в основе кроссовера лежит модульная платформа SEA (Sustainable Experience Architecture), разработанная Geely для «электричек». На той же «тележке» построен первенец нового премиального суббренда Джили – лифтбек Zeekr 001. Немецкие профильные медиа полагают, что базовым вариантом станет SUV с установленным на задней оси электромотором, и что кроссу якобы достанется батарея емкостью примерно 70 кВт*ч, с которой он сможет проехать 500 км. Правда, последний показатель рассчитан по устаревшему циклу NEDC.



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Серийный кроссовер должны представить в следующем году, его будут производить в Китае, и уже оттуда поставлять в другие страны. Между тем 2020-й со своими нынешними ситикарами fortwo и forfour марка закончила в глубоком «минусе»: согласно отчету Daimler, по всему миру было реализовано чуть более 38 000 Смартов (-67%).

