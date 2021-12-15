Смартфон вместо водительских документов: в России всё-таки могут появиться электронные права

В России постепенный переход на электронный документооборот, касающийся автовладельцев, стартовал уже довольно давно, ещё в 2016 году. Тогда страховщики продали первые электронные полисы ОСАГО, которые теперь становятся всё более востребованными. Спустя несколько лет в РФ ввели такой документ как электронный паспорт транспортного средства: их оформляют на новые автомобили, выпущенные в стране, а также на импортируемые машины. Кроме того, полностью цифровыми весной 2021-го стали диагностические карты (бумажные аналоги на руки автовладельцам больше не выдаются).



Дальнейший переход на электронные водительские документы глава ГИБДД Михаил Черников анонсировал ещё в 2018 году. Тогда речь шла в том числе и о правах, то есть о водительском удостоверении. Правда, тогда дальше абстрактных планов дело так и не пошло. Однако теперь законодатели снова вернулись к обсуждению вопроса. По словам министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева, сейчас ведомство совместно с МВД работает над проектом по введению «цифровой копии водительского удостоверения».

В ходе совещания президента РФ Владимира Путина с правительством глава Минцифры также отметил, что в дальнейшем сотрудников ГИБДД необходимо будет оснастить новыми планшетами, что позволит «внедрить подобные цифровые формы работы». Ещё Максут Шадаев отметил, что наличие такой техники в том числе «позволит ускорить оформления нарушений на месте». Он добавил, что ведомство совместно с МВД сейчас ищет варианты источников финансирования.



Также в Минцифры предлагают ввести электронные договоры купли-продажи автомобилей. Эта тема тоже обсуждается не в первый раз. Появление подобного сервиса министерство анонсировало ещё в 2019 году, тогда предполагалось, что соответствующий документооборот будет идти через портал госуслуг.

Пока что в ведомстве не называют сроки внедрения электронных водительских прав, а также цифровых договоров купли-продажи автомобилей.



Тем временем в России минувшей осенью стартовал проект по введению электронного свидетельства о регистрации (СТС). В сентябре начало работу бесплатное мобильное приложение «Госуслуги.Авто», которое позволяет предъявлять СТС с помощью QR-кода, в случае, если инспектор остановил водителя для проверки документов. Тестовый режим длился до начала декабря, при этом бумажный аналог возить с собой водителям по-прежнему было обязательно (норма действует и сейчас).

Впоследствии функционал этого приложения планируется расширить. Вероятно, предъявить с его помощью можно будет в том числе и виртуальные водительские права. Также оно сейчас позволяет проверить наличие неоплаченных штрафов за нарушения ПДД; предполагается, что впоследствии с его помощью можно будет также обжаловать некорректные «письма счастья» и оформлять ДТП без вызова сотрудников ГИБДД (по европротоколу).

