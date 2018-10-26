Виртуально реальны: водительские права хотят сделать электронными

Так называемые «е-права» и электронные свидетельства о регистрации ТС могут появиться после того, как систему протестируют на ЭПТС.

Глава ГИБДД Михаил Черников рассказал о том, что переход России на электронные паспорта транспортных средств стал первым шагом к полностью электронному документообороту. Речь идёт о том, чтобы другие водительские «бумажки» – права и свидетельства о регистрации (СТС) – перевести в электронный формат. Справедливости ради надо отметить, что «пионером» в этом вопросе всё-таки стал полис ОСАГО.

Пока что никто никаких обещаний не даёт, сроков на называет. Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Михаила Черникова, пока что инициатива находится на стадии проработки технологии. Так, чтобы проверить водителя остановленной машины инспектору не придётся просить предъявить удостоверение – он сможет сравнить лицо сидящего за рулём человека с той фотографией, которая будет загружена в базу данных ведомства.

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Эту информационную базу составят те фотографии, которые делаются при оформлении прав. По словам главного «гаишника», у ГИБДД уже сейчас есть «хороший массив данных», который надо использовать. База загружена в 20 тысяч планшетов, которыми пользуются инспекторы.

Напомним, с 1 января 2018 года президент РФ Владимир Путин установил предельную численность сотрудников органов внутренних дел – 746 859 человек. К сожалению, информации о том, сколько из них приходится на тех сотрудников ГИБДД, которые контролируют дорожное движение, нет. Однако 20 тысяч планшетов для всей страны всё-таки не выглядят внушительно. Скорее всего их количество вырастет ближе к началу внедрения электронных прав и СТС.

Первый заместитель главы ГИБДД Владимир Швецов ранее рассказал о том, как система будет работать: водители смогут установить на смартфон специальное приложение, в него можно будет загрузить электронные водительские документы (права, СТС и полис ОСАГО). Телефон будет прикладываться к считывателю, а устройство инспектора в этот момент – выдавать требуемую для проверки информацию.

Помимо простой сверки документов и срока их действия, сотрудник ГИБДД сразу увидит, например, имеющиеся нарушения ПДД, неоплаченные штрафы, а также сможет отстранить от управления «лишенцев». Сейчас нередки ситуации, когда лишённые прав «забывают» их сдать и продолжают безнаказанно ездить. Такая схема позволит также намного быстрее оформлять ДТП, считает Владимир Швецов.

Михаил Черников пояснил, что водительские права и СТС после перехода на электронные версии при необходимости можно будет заказать на бланке. Это может понадобиться для некоторых юридически значимых действий (где надо будет предъявлять бумажный документ) и при выезде в другие страны.

По словам главы ГИБДД, ведомство недавно зарегистрировало первые транспортные средства с электронными ПТС, ими оказались 11 прицепов. В ближайшую пару недель автопроизводители намереваются зарегистрировать ещё несколько сотен машин с ЭПТС.