Сменивший дизайн и имя кроссовер Honda CR-V нового поколения застукали на воле

По предварительным данным, полноценную премьеру такой паркетник справит до конца текущего года. На первом этапе модель предложат с полуторалитровым турбомотором, позже подтянется гибридная версия.

Кроссовер с именем Breeze в гамме Хонды появился в 2019 году, он предназначен исключительно для Китая, и модель не разработана с нуля: машина сделана на базе CR-V предыдущей генерации, хотя облик у нее все же свой. Дело в том, что за выпуск глобального паркетника для Поднебесной отвечает совместное предприятие Dongfeng Honda, тогда как производством «эксклюзивного» SUV занимается компания GAC Honda. Сменивший поколение кроссовер Honda CR-V уже доступен в КНР, а скоро там появится и свежий Breeze. Мы уже видели паркетник GAC Honda на фото местного минпрома, теперь же его застукали на воле: шпионские кадры, включая первый снимок интерьера, опубликованы на форуме издания Autohome.

Honda Breeze нового поколения 1 / 2 Honda Breeze нового поколения 2 / 2

Как и прежде, у Honda Breeze оригинальный дизайн экстерьера: паркетник имеет другие радиаторную решетку, бамперы и фары, а задние фонари лишены дополнительных вертикальных секций. В длину модель все так же превосходит CR-V: 4716 против 4703 мм (в китайской спецификации). Колесная база у машин совпадает (2701 мм). Ну и для сравнения, размеры предыдущего Breeze: длина – 4634 мм, расстояние между осями – 2661 мм.



Honda Breeze нового поколения 1 / 2 Honda Breeze нового поколения 2 / 2

Внутри же кроссовер GAC Honda почти дословно повторил брата, тут аналогичные передняя панель, руль, центральный тоннель и мультимедийная система с торчащим планшетом. Оставили даже сетчатую полоску, под которой спрятаны дефлекторы обдува. Скорее всего, как и китайский новый CR-V, модель будет доступна с пяти- или семиместным салоном (к примеру, у американского свежего Honda CR-V трехрядного варианта нет).



Новый Honda CR-V для Китая и предыдущий Breeze 1 / 7 Новый Honda CR-V для Китая и предыдущий Breeze 2 / 7 Новый Honda CR-V для Китая и предыдущий Breeze 3 / 7 Новый Honda CR-V для Китая и предыдущий Breeze 4 / 7 Новый Honda CR-V для Китая и предыдущий Breeze 5 / 7 Новый Honda CR-V для Китая и предыдущий Breeze 6 / 7 Новый Honda CR-V для Китая и предыдущий Breeze 7 / 7

Honda Breeze сохранил бензиновую «турбочетверку» 1.5 мощностью 193 л.с., но у двигателя теперь другой индекс – L15CK вместо L15BT. Китайскому новому CR-V положен такой же турбомотор (правда, индекс, опять же, иной – L15BZ), он сочетается с вариатором – очевидно, у Breeze тоже будет CVT. Привод передний или полный. Позже оба кроссовера получат гибридную версию с установкой на основе двухлитрового «атмосферника».



Премьеру паркетника Honda Breeze нового поколения в Китае ждут в декабре.