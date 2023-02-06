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  • СМИ: в РФ могут продолжить выпуск моделей Volkswagen или «близких к ним автомобилей»

СМИ: в РФ могут продолжить выпуск моделей Volkswagen или «близких к ним автомобилей»

06.02.2023 90 0 0

Не исключено, что немецкий концерн VW продаст завод в Калуге казахстанской компании Allur и российской АФК «Система».

Российский автопром продолжает испытывать на себе последствия кризиса. Производитель Volkswagen объявил о временной остановке выпуска автомобилей в РФ в начале марта прошлого года. В конце июля появились слухи о том, что концерн готовит к продаже производственную площадку, которая расположена в Калуге. В октябре о возможной сделке сообщили немецкие СМИ. При этом представители VW никаких официальных соответствующих заявлений пока не сделали.

На фото: Volkswagen Polo (версия для рынка РФ)

Напомним, предприятие VW в Калуге начало свою работу в 2007 году, тогда стартовала крупноузловая сборка, а пару лет спустя завод заработал по полному циклу. Производственные мощности рассчитаны на 225 тыс. автомобилей в год, объём выпуска в 2021-м составил 118 тыс. машин (с этого конвейера ранее сходили Volkswagen Tiguan, Polo и Skoda Rapid). В списке российских активов VW числится ещё моторный завод в Калуге.

Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники, в приобретении калужского предприятия заинтересована АФК «Система»: пока что продолжаются переговоры. По данным издания, российская компания намерена привлечь в связанный с этим заводом проект автопроизводителя Allur из Казахстана. Группа владеет в том числе заводами «Агромашхолдинг» и «СарыаркаАвтоПром», а ещё дилерской и дистрибуторской сетью AllurAuto.

На фото: Skoda Rapid

У казахстанской компании имеются китайские акционеры. Согласно последним опубликованным данным, основным владельцем (51%) группы Allur является C&J Ned Auto B.V. (ей владеют китайские China National Machinery Import & Export Co., Ltd и Anhui Jiangqi Investment Co., Ltd, при этом второй принадлежит юрлицо, через которое JAC ведёт деятельность в РФ). В свою очередь, Jiangqi Holdings работает с VW в Китае.

В «Фольксваген Груп Рус» информацию о возможной продаже завода не комментируют. В компании отметили лишь, что руководство VW продолжает следить за ситуацией и рассматривает различные сценарии. «Один из возможных вариантов – это продажа активов «Фольксваген Груп Рус» третьей стороне, – отметили в представительстве. – Тем не менее, никакого решения по этому поводу не принято».

На фото: Volkswagen Tiguan

По данным источников издания, новые владельцы калужского завода могут принять решение о продолжении выпуска актуальных для площадки моделей. Ещё один знакомый с ситуацией спикер заявил об интересе к предприятию непосредственно компаний из Китая и из Ближнего Востока. По его словам, не исключено, что на конвейер встанут «близкие к VW модели».

По словам автомобильного аналитика Владимира Беспалова, скорее всего, VW не будет передавать права на модели концерна, а также откажется самостоятельно обеспечивать поставки комплектующих на площадку. В этом случае детали могут начать отгружать Турция и КНР. Пока что вопрос остаётся открытым, осталось дождаться официального сообщения Volkswagen.

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