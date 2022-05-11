Уже через месяц стартует новый, девятый по счету сезон Российской серии кольцевых гонок (СМП РСКГ).

Партнерский материал​

Календарь нового сезона включает 5 этапов в разных регионах страны: в Смоленской, Нижегородской, Ленинградской и Московской областях, а также в Чеченской Республике.



Все этапы пройдут в трехдневном формате – как это было принято до 2020 года, когда коронавирус вынудил максимально уплотнить расписание. Накануне уикэнда пилоты примут участие в официальных тренировках и квалификациях. В первый выходной день пройдут дебютные гонки всех зачетов, во второй – серия завершающих заездов.

Каждый этап станет настоящим Фестивалем скорости: зрители увидят выступления музыкальных коллективов, танцевальные шоу, тематические выставки, смогут посетить фуд-корты и детские зоны.

Отличная новость: следить за гонками можно будет в режиме реального времени! В новом сезоне трансляции всех гонок – и субботних, и воскресных – будут организованы на официальных Интернет-ресурсах СМП РСКГ. Заезды также покажут каналы группы Матч ТВ, а телеканал Авто плюс сосредоточится на обзорных программах после каждого этапа.

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В каждый уикэнд пройдет минимум из 10 гонок – расписание будет меняться в зависимости от представленных классов. Самыми масштабными станут этапы на подмосковном автодроме Moscow Raceway и петербуржском «Игора Драйв», где соберутся участники сразу девяти зачетов.

Ведь с 2014 года, когда программа SMP Racing объединила 4 класса чемпионата и Кубка России, состав СМП РСКГ стал намного представительнее. В серии появился молодежный зачет S1600 Юниор, который в этом году пройдет в статусе Первенства России. Вот уже третий год за Кубок РАФ будут сражаться пилоты зачета суперкаров SMP GT4 Russia и экзотичных машин класса Спортпрототип CN.

И впервые в этом году в Российской серии кольцевых гонок стартуют пилоты ретроавтомобилей класса SMP Historic Cup и сверхмощных автомобилей для заездов на рекордное время круга SMP Time Attack Unlim.