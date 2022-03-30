СМП РСКГ-2022: планомерное развитие

Партнерский материал

В 2022 году чемпионат и Кубок РФ по автомобильным кольцевым гонкам в девятый раз пройдут под патронажем программы развития российского автоспорта SMP Racing. Новые условия, вызванные политической и экономической обстановкой, не станут помехой для проведения очередного сезона СМП РСКГ.​

Борис Романович Ротенберг, основатель и руководитель программы SMP Racing:

«На протяжении восьми лет SMP Racing выступает партнером Российской автомобильной федерации в развитии национального кольцевого автоспорта. В декабре прошлого года продлен контракт на проведение чемпионата и Кубка России по автомобильным кольцевым гонкам.

При поддержке президента РАФ Виктора Николаевича Кирьянова планомерное развитие продолжалось в самых разных условиях – от финансового кризиса 2014 года до пандемии 2020-2021 годов.

История успехов продолжится и в сезоне 2022 года, который станет очередным витком развития чемпионата и Кубка России, объединенных в Российскую серию кольцевых гонок. Запланирован дебют новых классов, на этапах будет организована масштабная развлекательная программа для зрителей, будут вестись трансляции.

SMP Racing и Российская автомобильная федерация работают над дальнейшим развитием соревнований».

Партнерство Российской автомобильной федерации и SMP Racing по развитию национальных кольцевых соревнований началось в 2014 году. К 2021 году число участников СМП РСКГ выросло с 84 до 136 пилотов, количество классов увеличилось с четырех до семи. На постоянной основе организованы трансляции на федеральных и тематических телеканалах, на этапах до пандемии собиралось до 15 тысяч зрителей.