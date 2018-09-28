Фирма Audi представит на Парижском автосалоне «заряженную» версию младшего кроссовера Q2 мощностью 300 л.с. Увы, в России эта модель до сих пор не представлена.

Несмотря на падение продаж в России, которое Колёса.ру подробно анализировали в пошлом месяце, фирма Audi не спешит расширять модельный ряд даже за счет весьма востребованных у отечественного потребителя кроссоверов. Субкомпактный паркетник Q2 дебютировал еще весной 2016 года и мог бы собрать на нашем рынке неплохую кассу, но российское представительство Audi то ли не хочет, то ли не может привезти к нам эту модель.

Между тем в Европе Q2 – самый популярный кроссовер Audi: с января по август реализовано почти 60 тысяч экземпляров. Для сравнения скажем, что Mercedes-Benz GLA нашел за тот же период чуть менее 45 тысяч европейских покупателей, BMW X2 – около 20 тысяч. Конечно, пытливый читатель заметит, что Audi Q2 формально относится к субкомпактному классу, а Mercedes-Benz GLA и BMW X2 – к компактному, что есть они чуть крупнее и дороже, но покупатели все равно выбирают между этими тремя моделями и, как видно из статистики, чаще отдают предпочтение именно Audi.

1 / 3 Audi Q2 TFSI S line 2 / 3 Audi Q2 TFSI S line 3 / 3 Audi Q2 TFSI S line

С конца этого года младший кроссовер Audi будет доступен европейцам в «заряженной» версии SQ2 – ее премьера состоится на следующей неделе на Парижском автосалоне. Пока производитель обнародовал одну фотографию и довольно подробное техническое описание новинки. Ничего сенсационного в нем нет: младшая спортивная «кушка» набрана из хорошо известного «супового набора» узлов и агрегатов концерна VW. Двигатель – бензиновый 2.0 TFSI с комбинированным впрыском топлива и «улиткой», создающей избыточное давление в 1,4 бар. Максимальная мощность – 300 л.с., максимальный крутящий момент – 400 Нм. В паре с этим мотором на SQ2 будет трудиться 7-ступенчатый робот с двумя сцеплениями, работающими в масляной ванне. Привод – только полный, с электрогидравлической многодисковой межосевой муфтой, способной на кратковременную 100-процентную блокировку. Первую «сотню» Audi SQ2 набирает всего за 4,8 с, максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 км/ч.

Ходовая часть паркетника доработана с учетом возросшей мощности и желания обеспечить более азартную управляемость: дорожный просвет по сравнению с прочими модификациями уменьшен на 20 мм и теперь составляет 180 мм, установлены более мощные тормоза с дисками диаметром 340 мм спереди и 310 мм сзади – такие должны не спасовать даже на Гроссглокнер Хохальпенштрассе, знаменитом горном перевале в Австрии, где европейские автожурналисты проверяют тормоза тестовых автомобилей на выносливость. Шины предусмотрены двух размерностей – 235/45 R 18 либо 235/40 R 19.

Снаружи SQ2 отличается от менее мощных собратьев более агрессивными бамперами и радиаторной решеткой с вертикальными прутьями. В салоне, как водится, – кресла с развитой боковой поддержкой, спортивный руль, алюминиевые накладки на педалях, особенные стежки/шовчики и шильдики. Увы, посмотреть интерьер мы сможет только на следующей неделе.

В Китае тем временем Audi Q2 дебютировал в растянутом виде, с дополнительным пространством для ног задних пассажиров.