Снимите шляпу: самый дешёвый автомобиль в мире уходит с конвейера

Снимите шляпу: самый дешёвый автомобиль в мире уходит с конвейера

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Индийская компания Tata прекратила выпуск самого дешёвого автомобиля в мире - хэтчбека Nano, жизненный период которого составил 10 лет. Всё могло быть иначе, если бы не попытки производителя удешевить модель.

Динамика продаж Tata Nano, если эти слова вообще можно применить в данном случае, без преувеличения нулевая: в июне компания выпустила всего лишь одну машину. Год назад показатель лучше — 275 автомобилей. Экспортная составляющая в этом году отсутствует в принципе, хотя в 2017-ом за пределы Индии Тата отправила 25 экземпляров Нано. Таким образом, компания, осознав, что всему приходит конец, приняла решение прекратить производство модели.

tata_genx_nano

Нано оснащался 38-сильным бензиновым двигателем объёмом 624 куб. см, в пару к которому изначально предлагали четырёхскоростную «механику». Для Nano GenX (на фото) стал доступен «робот»

С чем связана упавшая популярность Tata Nano, почему вдруг перестали покупать самый доступный автомобиль? Разумеется, ни о какой продвинутой безопасности у Nano речи быть не может: по стандарту NCAP у хэтчбека ноль звёзд из пяти возможных. Кому хочется рисковать своей жизнью в угоду доступной цене?

Кроме этого аспекта, касающегося безопасности автомобиля, есть ещё один: Нано имел обыкновение самовозгораться. О количестве таких случаев сложно говорить точно, но они были. Этого даже не отрицают в компании, но объясняют просто — подключение к бортовой сети непредусмотренных устройств.

Дверь багажника у Tata Nano появилась только в 2015 году, до этого доступ к багажнику осуществлялся исключительно через салон

Дверь багажника у Tata Nano появилась только в 2015 году, до этого доступ к багажному отделению осуществлялся исключительно через салон

Ещё одна причина «смерти» хэтчбека — перестраивающийся автомобильный рынок Индии. Ставка на выпуск дешёвого транспортного средства могла себя оправдать, но лишь на первых порах, а потом нужно было выводить модель на более высокий уровень и вкладывать в производство. Например, компания Hyundai Motor Co., вторая по доле на индийском рынке после Maruti Suzuki, цены на свои модели повышала в силу затрат на модернизацию производства и самих автомобилей, — и эта стратегия окупилась. К слову, Maruti Suzuki, исповедующая аналогичный подход, подтверждает правильность сделанных ставок: спрос на Baleno, DZire и Brezza выше, чем на более доступные Alto и Wagon-R, — рынок растёт, людям хочется большего.

На фото: салон Tata GenX Nano

На фото: салон Tata GenX Nano

Ставя крест на Nano, нельзя недооценивать компанию, которая в 2008 году купила у Форда британские Jaguar и Land Rover. Полагаем, что нишу Нано займут более прогрессивные модели, например, хэтчбек Tiago, а кто захочет ностальгии по ушедшей «малолитражке», пусть обратит внимание на Bajaj Qute — ещё автомобиль, но и не квадроцикл.

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Теги: Авто и бизнес , Авторынок , За рубежом , авторынок Индии , дешевые автомобили , индийские автомобили , маленькие автомобили , Tata
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