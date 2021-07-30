Solid CRS-01: электоромотоцикл в стиле Tesla Cybertruck из Нидерландов

Представленный в 2019 году прототип электрического пикапа Tesla Cybertruck вызвал настоящий фурор в мире дизайна — никто ничего подобного прежде с прицелом на серийное производство не делал. Угловатый, не имеющий ни единого скругления кузов Cybertruck изготовлен из бронелистов (нержавеющая сталь, не требующая окраски), по которым можно колошматить кувалдой без каких-либо последствий.

Tesla Cybertruck

Cybertruck быстро стал объектом для подражаний: различные фирмы и независимые дизайнеры принялись делать в его стиле самые разнообразные вещи, от предметов мебели и зажигалок до кемперов и яхт. Сама Tesla вместе с пикапом представила прототип электрического квадроцикла с угловатым дизайном, который помещается в кузов Cybertruck, а вот двухколёсного мотоцикла в этом стиле у самой компании пока нет, зато есть у нидерландского стартапа Solid EV Rides.



Компания Solid EV Rides основана в 2016 году группой нидерландских предпринимателей, больших фантов мотоциклов и дружественной к природе концепции устойчивого развития. Прежде Solid EV Rides называлась NXT Motors и под старым именем представила в 2019 году электромотоцикл NXT Rage, но его дизайн получился довольно скучным, поэтому основатели решились на полный ребрендинг и уже под новым именем представили Solid CRS-01.



Solid CRS-01 – это так называемый кафе-рейсер, не имеющий ветрозащиты. Основу байка составляет не рама, как у подавляющего большинства аналогов, а монокок из нержавеющей стали. Такая конструкция позволила с одной стороны получить очень необычный внешний вид, а с другой — предоставить больше места для батареи и обеспечить бόльшую, чем у конкурентов, дальность хода на одной зарядке. Впрочем, вряд ли Solid CRS-01 окажется более «долгоиграющим», чем американский полноприводный электрический круизёр Zaiser Electrocycle, способный протянуть на одной зарядке 482 км.



Увы, технические характеристики Solid CRS-01 пока не обнародованы — разработчики объясняют это тем, что ещё необходимо провести несколько испытаний и определиться с окончательными калибровками силовой установки, после этого они дадут все цифры. Дизайн же подаётся как окончательный.



К особенностям дизайна относят два поручня в верхней части монокока, назначение которых пока непонятно и «приборка», выполненная в виде большого круглого сенсорного дисплея. Сиденье выглядит как табуретка и рассчитано строго на одного человека. На переднем колесе установлены два крупных тормозных диска Brembo.



Разработчики обещают, что динамические качества Solid CRS-01 будут поражать воображение и приглашают всех желающих на тест-драйв в Нидерланды (базируется компания в небольшой деревушке Марсум, что в провинции Фрисландия). Цена и дата начала производства Solid CRS-01 пока не названы.

Вслед за CRS-01 компания Solid EV Rides обещает представить другие электрические мотоциклы и средства индивидуальной мобильности собственной разработки (электоскутеры, самокаты, велосипеды и проч.).

