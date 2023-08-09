Sollers Atlant, то есть «обрусевший» JAC Sunray, получил грузопассажирскую версию

Такая модификация представлена в версиях: короткой (L1H1), средней (L2H1) и длинной (L3H2). Объём грузового отсека варьируется в диапазоне от 3 до 7,1 кубических метра.

Завод «Соллерс Алабуга», расположенный в особой экономической зоне в Татарстане, простаивал с начала весны 2022-го. В конце осени того же года конвейер этого предприятия был вновь запущен: стартовал выпуск двух коммерческих моделей, которые получили наименования Sollers Atlant и Sollers Argo. Стоит напомнить, что под этими «никнеймами» скрываются китайские грузовички JAC Sunray и N25/N35 соответственно.

Теперь в Соллерсе рассказали о расширении семейства Атланта: его пополнит грузопассажирская модификация, созданная на основе цельнометаллического фургона полной массой до 3,5 тонны. Такие автомобили представлены в трёх вариантах габаритной длины: у версии с индексом L1H1 она равна 4900 мм (колёсная база – 2960 мм), у исполнения L2H1 – 5650 мм (расстояние между осями – 3570 мм), а вариант L3H2 вытянутся в длину до 5990 мм при такой же колёсной базе (3570 мм).



Объём багажного отсека у грузопассажирской версии Sollers Atlant в зависимости от исполнения варьируется от 3 до 7,1 кубических метра. В компании отметили, что внутри этой модификации вэна можно разместить до двух европаллет.

На фото: грузопассажирские версии Sollers Atlant

Вне зависимости от варианта длины, грузопассажирское исполнение Sollers Atlant рассчитано на шестерых седоков. Второй ряд представляет собой три раздельных кресла с высокими спинками и инерционными ремнями безопасности. Сообщается, что у пассажирского отсека есть дополнительная термоизоляция, а также отдельный отопитель мощностью 4 кВт. В боковых стёклах есть сдвижные форточки, а на потолке над вторым рядом сидений имеется дополнительный плафон освещения.



В оснащение базовой комплектации грузопассажирского варианта Атланта входят различные системы безопасности. В списке значатся ABS + EBD, ESP, пара фронтальных подушек безопасности. Ещё у этого коммерческого автомобиля есть круиз-контроль, электростеклоподъёмники, задние датчики парковки, зеркала с электрорегулировкой, аудиосистема.

На фото: цельнометаллический фургон Sollers Atlant

У грузопассажирской модификации Sollers Atlant та же техника, что и у уже присутствующего на рынке цельнометаллического фургона. Так, короткая версия предлагается только со 136-сильным дизелем объёмом 1,9 литра, его максимальный крутящий момент равен 310 Нм. Более крупные варианты оснащаются 150-сильным дизельным мотором объёмом 2,7 литра (355 Нм). В пару предлагается безальтернативная шестиступенчатая механическая коробка передач. Эти двигатели соответствуют эконормам «Евро-5».



Согласно прайсу, размещённому на официальном сайте Sollers, стартовая рекомендованная розничная цена грузопассажирского базового вэна Atlant составляет 3 564 000 рублей. За среднее исполнение просят не менее 3 614 000 рублей. А покупка длинного варианта обойдётся в 3 664 000 – 3 699 000 рублей (все цены указаны без учёта действующих акций).