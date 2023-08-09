Sollers Atlant, то есть «обрусевший» JAC Sunray, получил грузопассажирскую версию

Завод «Соллерс Алабуга», расположенный в особой экономической зоне в Татарстане, простаивал с начала весны 2022-го. В конце осени того же года конвейер этого предприятия был вновь запущен: стартовал выпуск двух коммерческих моделей, которые получили наименования Sollers Atlant и Sollers Argo. Стоит напомнить, что под этими «никнеймами» скрываются китайские грузовички JAC Sunray и N25/N35 соответственно.
Теперь в Соллерсе рассказали о расширении семейства Атланта: его пополнит грузопассажирская модификация, созданная на основе цельнометаллического фургона полной массой до 3,5 тонны. Такие автомобили представлены в трёх вариантах габаритной длины: у версии с индексом L1H1 она равна 4900 мм (колёсная база – 2960 мм), у исполнения L2H1 – 5650 мм (расстояние между осями – 3570 мм), а вариант L3H2 вытянутся в длину до 5990 мм при такой же колёсной базе (3570 мм).
Объём багажного отсека у грузопассажирской версии Sollers Atlant в зависимости от исполнения варьируется от 3 до 7,1 кубических метра. В компании отметили, что внутри этой модификации вэна можно разместить до двух европаллет.
Вне зависимости от варианта длины, грузопассажирское исполнение Sollers Atlant рассчитано на шестерых седоков. Второй ряд представляет собой три раздельных кресла с высокими спинками и инерционными ремнями безопасности. Сообщается, что у пассажирского отсека есть дополнительная термоизоляция, а также отдельный отопитель мощностью 4 кВт. В боковых стёклах есть сдвижные форточки, а на потолке над вторым рядом сидений имеется дополнительный плафон освещения.
В оснащение базовой комплектации грузопассажирского варианта Атланта входят различные системы безопасности. В списке значатся ABS + EBD, ESP, пара фронтальных подушек безопасности. Ещё у этого коммерческого автомобиля есть круиз-контроль, электростеклоподъёмники, задние датчики парковки, зеркала с электрорегулировкой, аудиосистема.
У грузопассажирской модификации Sollers Atlant та же техника, что и у уже присутствующего на рынке цельнометаллического фургона. Так, короткая версия предлагается только со 136-сильным дизелем объёмом 1,9 литра, его максимальный крутящий момент равен 310 Нм. Более крупные варианты оснащаются 150-сильным дизельным мотором объёмом 2,7 литра (355 Нм). В пару предлагается безальтернативная шестиступенчатая механическая коробка передач. Эти двигатели соответствуют эконормам «Евро-5».
Согласно прайсу, размещённому на официальном сайте Sollers, стартовая рекомендованная розничная цена грузопассажирского базового вэна Atlant составляет 3 564 000 рублей. За среднее исполнение просят не менее 3 614 000 рублей. А покупка длинного варианта обойдётся в 3 664 000 – 3 699 000 рублей (все цены указаны без учёта действующих акций).
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