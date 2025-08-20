Новинки ×
  • Совсем другая Octavia: стероидный рестомод от Ringbrothers на базе Aston Martin DBS

Совсем другая Octavia: стероидный рестомод от Ringbrothers на базе Aston Martin DBS

20.08.2025 268 1 0

Американское тюнинг-ателье Ringbrothers из деревни Спринг-Грин в штате Висконсин представило свой самый крутой на данный момент проект, получивший имя Octavia. В России и Европе имя Octavia прочно ассоциируется с моделью Skoda, но в США марку Skoda мало кто знает, так что никакого троллинга в таком нейминге нет. В основе Ringbrothers Octavia лежит Aston Martin DBS 1971 года, но от него в дело пошёл только остов кузова, все остальные компоненты полностью новые.

Братья Джим и Майк Ринг, основавшие компанию Ringbrothers, прославились своими крутыми рестомодами и хот-родами на базе американских масл-каров, не раз украшавшими тюнинг-шоу SEMA в Лас-Вегасе — например, Dodge Charger Tusk. С Aston Martin команда Ringbrothers поработала впервые, на выходе получился в общем-то типичный для этого ателье масл-кар с полностью новой технической начинкой и массой оригинальных кузовных деталей. О тщательности проработки говорит уже тот факт, но на разработку и производство машины ушло более 12 000 часов.

Отправной точкой для проекта Octavia стал сильно потрёпанный Aston Martin DBS 1971 года, но с довольно хорошо сохранившемся кузовом. От этого кузова Ringbrothers понадобился только несущий стальной каркас, который был зачищен до металла и усилен. Все наружные панели полностью новые, углепластиковые — своей формой они лишь повторяют оригинальные, да и то неточно. Вся «оптика» тоже новая, светодиодная.

Шасси у Ringbrothers Octavia тоже новое, а именно Roadster Shop Fast Track Stage III с полностью независимой подвеской и амортизационными стойками Fox RS SV, передний стабилизатор поперечной устойчивости позаимствован у Chevrolet Corvette C7. Колёсная база по сравнению с донорским DBS увеличена на 76 мм за счёт смещения вперёд передней оси, передняя колея расширена на 203 мм, задняя — на 254 мм. «По кругу» установлены 355-миллиметровые дисковые тормоза Brembo с 6-поршневыми суппортами на передней оси и 4-поршневыми на задней. Кастомные колёса классического дизайна с центральной гайкой крепления разработаны Ragle Design и HRE. Шины — Michelin Pilot Sport Cup 2 размерности 285/35 R 19 спереди и 345/30 R 20 сзади.

Под углепластиковым капотом Ringbrothers Octavia установлен легендарный 5,0-литровый фордовский V8 Coyote, доработанный Wegner Motorsports: благодаря 2,65-литровому приводному нагнетателю Harrop, высокопроизводительным форсункам, тщательно продуманной системе охлаждения и кастомной выхлопной системы, состоящей из компонентов Borla, он выдаёт 816 л.с. На кастомных головках блока красуются надписи Aston Martini, а не Aston Martin, чтобы было сходство с известным алкогольным напитком Martini, рукоятка масляный щупа выполнена в виде классического конусообразного бокала с оливкой. Коробка передач — отнесённая к задней оси 6-ступенчатая МКП Tremec TR-6060 Magnum. Ведущие колёса, разумеется, задние. Динамические характеристики не опубликованы.

Интерьер Ringbrothers Octavia фактически сделан с нуля и лишь стилизован под Aston Martin DBS их 1970-х. Практически все твёрдые поверхности выполнены из углепластика, мелкие детали и выключатели — из полированного металла (нержавеющая сталь и латунь). Под потолком можно увидеть изысканную светодиодную подсветку и инновационные прозрачные противосолненчные козырьки Gentex с автозатемнением.

Цена Ringbrothers Octavia не объявлена, но ясно, что она огромная и, возможно, исчисляется семизначной суммой в долларах.

купе спортивные авто тюнинг новинки Aston Martin Aston Martin DBS
1 комментарий
20.08.2025 15:05
Алексей

Skoda вообще ни при чём. Зато при чём фильм «Осьминожка».

