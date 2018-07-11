Спад продаж вынуждает Opel прощаться с кабриолетом Cascada

Буквально сегодня перешедшая под контроль альянса PSA марка Opel опубликовала новую концепцию дизайна своих моделей, как тут же стало известно, что её британская "сестрица" Vauxhall фактически попрощалась с кабриолетом Cascada.

Как сообщает британское автомобильное издание Autocar, у местных дилеров закончились складские запасы Cascada, и поскольку модель уже не производится, можно констатировать, что освободившиеся мощности будут направлены на производство других моделей. В некоторых странах кабриолет ещё продаётся под маркой Opel, но продажи этой модели слишком слабые, чтобы можно было говорить о каком-то светлом будущем.

1 / 2 На фото: Vauxhall Cascada 2 / 2 На фото: Vauxhall Cascada

В прошлом году Opel/Vauxhall реализовал в Европе лишь 3 563 экземпляра Cascada, против 5 842 экземпляров в 2013 году. В Великобритании, в течение прошлого года, было продано лишь 220 автомобилей, против 850 экземпляров в 2013 году. Учитывая, что новые автомобили Opel/Vauxhall будут переводиться на платформу PSA, а также то, что кабриолеты в C-классе представлены сейчас только премиальными моделями типа Audi A4 и BMW 2 Series и Mercedes-Benz C-Class, можно не сомневаться, что в ближайшем будущем наследника Cascada мы вряд ли дождёмся.

Стоит также отметить, что кабриолеты исчезли и в списке модификаций Ford Focus, Peuogeot 307 и Renault Megane.

Ранее Vauxhall прекратила продажи компактных моделей Adam Rocks S и Adam Rocks Air, в предыдущем году под «нож» на британском рынке попадут модели Zafira Tourer и Astra GTC – всё из-за роста спроса на компактные кроссоверы.

Ранее портал Колёса.ру сообщал, что Opel рассказал о новом дизайне будущих моделей.