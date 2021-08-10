Spectre Type 10: очередная попытка превратить классический Mini в среднемоторный спорткар

В мире существует огромное количество конверсий классического Mini, но смена компоновки — это особый жанр для экспертов и ценителей, отличающийся дороговизной и сложностью технической проработки. Самый свежий пример — проект Type 10 от канадской компании Spectre Vehicle Design из Норт-Ванкувера, его премьера состоялась в рамках автомобильного фестиваля Monterey Car Week.

Год назад мы рассказывали о хот-хэтче Super Cooper Type S на базе классического Mini от калифорнийской компании Gildred Racing: её специалисты умудрились имплантировать в кузов британской малютки расточенный 3,5-литровый V6 от Honda, форсированный до 509 л.с. Канадцы из Spectre Vehicle Design пошли по менее экстремальному пути и ограничились 2,0-литровой «турбочетвёркой» Honda серии К20 (заявленная мощность — свыше 230 л.с.), но при этом более тщательно подошли к техническому и эстетическому оформлению проекта. По визуальному эффекту Spectre Type 10 сопоставим с лучшими творениями британской мастерской David Brown Automotive.

Кузов автомобиля-донора тщательно реставрируется и получает полностью новый салон, выполненный однако в классическом ключе: передняя панель из натурального дерева, круглые стрелочные приборы, роскошный руль с тонкими спицами, обивка натуральной кожей.



Разработчики, по их собственному признанию, хотели воссоздать в салоне атмосферу японской прихожей, но их главная гордость — это ковшеобразные сиденья, форма и цветные вставки которых были вдохновлены фотографиями Моники Беллуччи в закрытом купальнике… В крышу врезана большая прозрачная панорамная секция, а нужную жёсткость кузова обеспечивает установленный внутри трубчатый каркас.



Снаружи бросаются в глаза существенно расширенные под увеличенную колею колёсные арки, но сами колёса при этом не раздуты: диаметр кастомных составных дисков в ретро-стиле всего 10 дюймов. Воздухозаборник двигателя изящно врезан в левое заднее крыло, его форма напоминает лист дерева или цветка, как и форма наружных зеркал. Крышка багажника, которая теперь стала капотом, получила хромированную вентиляционную решётку и два выреза под выхлопные патрубки.



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Описание технических деталей практически отсутствует, но на картинке видно, что автомобиль получил кастомную заднюю подвеску и мощные вентилируемые тормоза. Коробка передач — механическая, 6-ступенчатая, она передаёт всю мощностью двигателя на задние колёса через самоблокирующийся дифференциал. Масса автомобиля после доработок не превышает 800 кг. Динамические характеристики пока не объявлены.



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Зато уже известна цена: как сообщает журнал Carscoops, за Spectre Type 10 придётся выложить не менее 180 тысяч долларов, при этом компания предлагает большие возможности по кастомизации и если клиент ими воспользуется по полной программе, то цена может быть ещё выше. Всего Spectre Vehicle Design планирует изготовить 10 экземпляров среднемоторных Mini.

