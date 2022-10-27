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Спортивные автомобили Volkswagen «позеленеют» на несколько лет раньше, чем обычные версии

27.10.2022 83 0 0

Несколько моделей с нулевым уровнем выбросов, которые выпустят под суббрендом Volkswagen R, сейчас находятся в стадии разработки: предполагается, что к концу текущего десятилетия они полностью заменят нынешнюю линейку.

 

VW остаётся одним из самых массовых автопроизводителей, машины этой марки популярны во всем мире. У компании есть отдельный суббренд – Volkswagen R – под ним выпускаются «заряженные» версии моделей. Как правило, у таких исполнений имеется шильдик в виде литеры «R», его можно увидеть на решётке радиатора, передних крыльях и на крышке багажника / пятой двери автомобилей. Такие «горячие» модификации сейчас есть у Golf, T-Roc, Tiguan и Touareg.

На фото: Volkswagen Golf R

Ранее стало известно о том, что Volkswagen откажется от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к 2035 году (по последним слухам — к 2033-му). Как сообщает британское издание Autocar, подразделение Volkswagen R «озеленится» на несколько лет раньше этого срока: линейка «заряженных» моделей немецкого бренда станет полностью электрической уже к 2030 году. Сообщается, что сейчас несколько будущих горячих «электричек» находятся в разработке.

На фото: Volkswagen ID.4 GTX

По словам главы Volkswagen R Рейнхольда Ивенца, компания на сегодняшний день уже предприняла необходимые шаги для предстоящей трансформации: она позволит суббренду стать полностью электрическим к концу текущего десятилетия. Он также добавил, что нынешние успешные продукты подразделения R в дальнейшем «будут способствовать устойчивой электромобильности».

На фото: Volkswagen Tiguan R

Пока что в компании не рассказали о том, когда стоит ждать полностью электрического первенца «заряженной» линейки R. Рейнхольд Ивенц отметил, что в настоящее время производитель оценивает различные концепции и изучает варианты. Он пояснил, что разрабатываемые «зелёные» модели спортивной линейки R будут отвечать требованиям VW.

Вероятно, в течение ближайших нескольких лет появится несколько «заряженных» исполнений автомобилей семейства ID. Вероятно, одной из первых горячих «электричек» станет кроссовер ID.4 R (в прошлом году о нём упоминал руководитель отдела исследований и разработок Томас Ульбрих). Кроме того, «R-вариант», вероятно, будет и у седана ID. Aero (он пока представлен в статусе предсерийного концепта), который, вероятно, придёт на смену Volkswagen Arteon.

На фото: логотип Volkswagen R

Ещё R-версии прочат предстоящему флагману Project Trinity, а также другим моделям, созданным на базе платформы SSP (Scalable Systems Platform). Дебют этих новинок намечен на 2026 год. Если у нынешних моделей Volkswagen с ДВС появятся полностью электрические версии, вероятно, они тоже смогут расширить свои семейства за счёт «заряженного» исполнения.

Предполагается, что будущие спортивные версии «электричек» Volkswagen унаследуют технологии, которые были применены при разработке концепта ID.R 2018 года. У этого болида двухмоторная силовая установка (по одному электродвигателю на каждой оси), её совокупная мощность составляет 680 л.с. (максимальный крутящий момент – 650 Нм). На разгон с места до «сотни» этому прототипу требовалось 2,25 секунды.

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