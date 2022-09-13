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  • Volkswagen может избавиться от Arteon в 2024 году. На смену ему придёт ID. Aero

Volkswagen может избавиться от Arteon в 2024 году. На смену ему придёт ID. Aero

13.09.2022 68 0 0

Концерн VW взял курс на избавление от «легковушек»: следом за седаном Passat «под топор» могут отправить лифтбек Arteon. Далее процесс может затронуть и «четырёхдверку» Jetta.

 

Лифтбек Volkswagen Arteon появился в 2017 году, а через несколько лет, в 2020-ом, модель пережила обновление и получила ещё одну версию – в кузове универсал (в Штатах такой вариант не представлен). В прошлом году продажи автомобиля немецкой марки в США выросли на 53,7% до 5537 единиц. Судя по статистике Carsalesbase, в текущем году результаты лифтбека на американском рынке значительно скромнее: за первое полугодие дилеры реализовали всего 170 единиц.

На фото: актуальный Volkswagen Arteon

Ранее в Сети уже гуляли слухи о том, что немецкий производитель намерен избавиться от Arteon. Теперь это предположение подтвердили в Automotive News: ожидается, что модель покинет модельный ряд в США в 2024 году. Напомним, ранее фотошпионы ловили в Европе прототип обновлённого Volkswagen Arteon (в кузове универсал). Вероятно, посвежевший Артеон до Штатов может уже не добраться. По предварительным данным, модель представят в 2023 году, а во втором полугодии могут запустить её серийное производство.

В информационном агентстве отметили, что частичной заменой для уходящего Arteon на американском рынке станет ID. Aero: этот электромобиль в статусе предсерийного концепта немцы показали в конце июня этого года. Отметим, изначально новинка появится в Китае: продажи стартуют в середине 2023-го. Во втором полугодии начнут выпускать версии для европейского и американского рынков.

На фото: салон актуального Volkswagen Arteon

Летом компания рассекретила габариты ID. Aero: длина составляет 4975 мм, ширина – 1897 мм, а высота – 1528 мм. Расстояние между осями составляет 2966 мм. Для сравнения, у лифтбека VW Arteon длина равна 4862 мм, ширина – 1871 мм, высота – 1450 мм; размер колёсной базы – 2837 мм. Так что электрическая новинка обещает оказаться по всем пунктам крупнее.

Данных о технике Volkswagen ID. Aero по-прежнему пока почти нет. Известно, что ёмкость тяговой батареи электрокара составляет 77 кВт*ч. Запас хода на одной зарядке равен 620 км (расчёт вели по циклу WLTP). Предполагается, что у серийной модели будут варианты как с задним, так и с полным приводом; характеристики силовых установок производитель раскроет позже.

На фото: предсерийный концепт Volkswagen ID. Aero
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На фото: предсерийный концепт Volkswagen ID. Aero
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Каким будет ценник ID. Aero, пока неизвестно. Но наверняка модель окажется дороже по сравнению с актуальным Volkswagen Arteon: в США стартовая стоимость этого автомобиля на сегодняшний день составляет 42 530 долларов. Отметим, самый доступный электрокар немецкого бренда в Штатах – паркетник ID.4 – можно купить минимум за 37 495 долларов.

Отметим, в 2024 году американский модельный ряд VW пополнит ещё одна «зелёная» новинка – вэн ID. Buzz. Не исключено, что в дальнейшем в семействе появится в том числе пикап, в основу которого ляжет новый фургон.

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