Volkswagen ещё раз обновит Arteon: модели переделают салон, но технику не тронут

Volkswagen представил лифтбек Arteon в 2017 году, а сравнительно недавно, в 2020-ом, модель пережила обновление и получила ещё одну версию – в кузове универсал. В прошлом году продажи автомобиля немецкой марки в Европе ощутимо выросли: клиенты купили 20 994 экземпляра, что на 54,6% больше, чем в 2020-ом. В текущем году у «пятидверок» по-прежнему положительная динамика: за первую треть старосветские дилеры реализовали 6457 единиц, что на 5,5% больше, чем за январь-апрель предыдущего года.



Сейчас немецкий производитель занимается разработкой обновлённого Arteon: пока что он вывел на дороги тестовые мулы будущей новинки, далёкие от серийного воплощения. Тем не менее, такой прототип универсала модели попался фотошпионам, снимками с нами поделились коллеги из испанского издания motor.es.



Стоит отметить, что машину, попавшуюся в ходе дорожных тестов, не стали скрывать с помощью маскировочной плёнки. Правда, и изменений у универсала практически нет (очевидно, прототип с посвежевшей внешностью выйдет на испытания позже). Ожидается, что у новинки практически не будет изменений в экстерьере по сравнению с актуальной версией, вероятно, обновление сведётся к нескольким косметическим штрихам. Пока что видны только места для крепления датчиков, необходимых для проведения испытаний.



Фотографии интерьера (пока тоже далеко не серийного) позволяют понять, какие изменения ждут салон. Очевидно, модель получит новые центральную консоль, переднюю панель и виртуальный щиток приборов. У мультимедийной системы будет крупный сенсорный экран (диагональю около 13 дюймов или больше). Вероятно, изменится и наполнение центрального тоннеля, скорее всего, обновлённому Артеону достанется иной рычаг коробки передач.



По предварительным данным, в ходе рестайлинга Volkswagen не станет трогать «начинку» Arteon. Это значит, что в Европе модель можно будет по-прежнему купить с бензиновыми и дизельными двигателями, но, скорее всего, они получат 48-вольтовый электродовесок и окажутся в составе системы MHEV. Напомним, речь идёт о 2,0-литровых бензиновых четырёхцилиндровых наддувных TSI с отдачей 190 и 280 л.с. Мощность 2,0-литровых четырёхцилиндровых дизелей TDI составляет 150 и 200 л.с.



Кроме того, в линейке останется и подключаемый гибрид: в основе установки eHybrid находится 156-сильный турбомотор TSI объёмом 1,4 литра, который работает в тандеме с 115-сильным электромотором и шестиступенчатым «автоматом» DSG. Совокупная отдача равна 218 л.с., запас хода при движении только на электротяге – 53 км (по циклу WLTP).



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Предполагается, что обновлённый VW Arteon представят в следующем году, во второй половине 2023-го, вероятно, будет запущено производство посвежевших машин. Не исключено, что преемника у модели не будет: его место может занять очередной электромобиль немецкой марки. Цена рестайлингового Артеона станет известна позже. На домашнем рынке, в Германии, актуальный лифтбек можно купить минимум за 43 000 евро, а за универсал просят не менее 45 285 евро.

