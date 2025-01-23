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  • Спортивный кроссовер Cadillac Lyriq-V: трековый режим и уникальный саундтрек

Спортивный кроссовер Cadillac Lyriq-V: трековый режим и уникальный саундтрек

23.01.2025 39 0 0

Электрический кроссовер Cadillac Lyriq обзавёлся спортивной версией V c двухмоторной силовой установкой повышенной мощности и доработанным шасси. Производство и продажи Lyriq-V начнутся в первом квартале текущего года.

Большой пятиместный электрический кроссовер Cadillac Lyriq на платформе GM BEV3, в прошлом известной как Ultium, выпускается с весны 2022 года в одно- и двухмоторных версиях. В прошлом году продажи Lyriq в США подскочили сразу на 210,3% до 28 402 шт., топ-версия V должна дополнительно подогреть потребительский интерес к этой модели.

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Lyriq будет первым электрическим Кадиллаком, у которого есть спортивная версия V, но точно не последним. На данный момент Lyriq-V является также самой быстрой серийной моделью в истории Cadillac: он способен разогнаться до 60 миль/ч (96,56 км/ч) всего за 3,3 с. Для сравнения скажем, что бензиновый спортседан Cadillac CT5-V Blackwing набирает 60 миль/ч за 3,4 с.

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На обычном полноприводном Lyriq максимальная совокупная отдача двухмоторной силовой установки составляет 508 л.с. и 610 Нм, а на Lyriq-V она увеличена до 624 л.с. и 880 Нм. Наилучшая разгонная динамика достигается в самом производительном режиме V-Mode (активируется кнопкой на руле) с включённой функцией Launch Control. Для Lyriq-V заявлен также трековый режим Competitive Mode, оптимизирующий настройки силовой установки и шасси для достижения наилучшей управляемости. Подвеска с адаптивными амортизаторами получила уникальные настройки, а передние колёса оснащены более мощными, чем у младших версий, дисковыми тормозами Brembo с фиксированными суппортами (диаметр передних тормозных дисков — 390 мм, задних — 345 мм).

Для Lyriq-V вдобавок написан собственный уникальный «многослойный» саундтрек, сопровождающий работу силовой установки и усиливающий у водителя эмоциональное возбуждение при поездке. К визуальным особенностям Lyriq-V относятся рельефные накладки под передним бампером и порогами, решётки с V-образным орнаментом на передке, 22-дюймовые колёса уникального дизайна и крыша чёрного цвета.

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В салоне Lyriq-V установлены модернизированные передние кресла с регулируемой боковой поддержкой подушки и спинки, а 33-дюймовое панорамное табло получило дополнительные вкладки в меню и ряд графических особенностей. В стандартное оснащение входят мощная аудиосистема AKG с 23 громкоговорителями, панорамная стеклянная крыша и автопилот Super Cruise (второй уровень по классификации SAE).

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Снаряженная масса Cadillac Lyriq-V составляет внушительные 2713 кг. Полного заряда батареи ёмкостью 102 кВт·ч хватит на 459 км пробега по циклу EPA. Минимальная цена в США — 79 990 долларов, включая доставку.

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