Спорткар Elegend EL1 по мотивам Audi sport quattro: представлена серийная версия

Компания Elegend AG из баварского городка Байльнгрис завершила разработку электрического спорткара EL1, выполненного в стилистике раллийной легенды 80-х — Audi sport quattro. Elegend EL1 оснащён двухмоторной силовой установкой мощностью 816 л.с. и может проехать на одной зарядке два боевых круга по Северной петле Нюрбургринга.

Компанию Elegend AG основал германский дизайнер и предприниматель Маркус Хольцингер, летом 2021 года она анонсировала проект EL1, в котором возродится дух Audi sport quattro. За инжиниринг в проекте Elegend EL1 отвечает компания Roding Mobility GmbH, также находящаяся в Баварии, у неё большой опыт в разработке прототипов и платформ для мелкосерийных автомобилей.

Оригинальный Audi sport quattro — это, напомним, укороченная и сильно модифицированная версия купе Audi quattro, выигравшего в 1983 и 1984 годах чемпионат мира по ралли в зачёте пилотов плюс два титула в командном зачёте в 1982 и 1984 годах. Короткая версия sport считается более технически совершенной, для омологации было выпущено 220 машин в дорожной спецификации, на вторичном рынке они сегодня стоят целое состояние. Шикарные реплики Audi sport quattro, к слову, делает тюнинг-ателье LCE High Performance, а компания Elegend решила как бы придумать Audi sport quattro заново, с учётом современного уровня технологий и дизайна.



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В основе Elegend EL1 лежит углепластиковый монокок, наружные панели также изготовлены из углепластика. От рендеров образца 2021 года серийный Elegend EL1 отличается традиционными зеркалами вместо камер, упрощённым дизайном дверных ручек (от выдвижных решили отказаться) и треугольным потолочным окном — оно элегантно вписано в аэродинамический желоб, проходящий под спойлером в задней части крыши. Габаритная длина Elegend EL1 — 4155 мм, ширина — 1910 мм, высота — 1270 мм, колёсная база — 2445 мм.



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Подвеска — пружинная, на двойных поперечных рычагах «по кругу», с регулируемыми амортизаторами. Все колёса снабжены дисковыми тормозами диаметром 360 мм с 4-поршневыми суппортами. Размерность передних шин — 285/30 R 19, задних — 305/30 R 20. Батарея ёмкостью 80 кВт·ч частично размещена в центральном тоннеле, частично за спинками кресел водителя и единственного пассажира. Снаряженная масса спорткара — 1790 кг, развесовка — 47/53 в пользу задней оси.



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Силовая установка Elegend EL1 состоит из двух, а не их трёх электромоторов, как предполагалось два года назад, но совокупная пиковая мощность осталась неизменной — 600 кВт (816 л.с.). Максимальная отдача переднего электромотора — 150 кВт (204 л.с.) и 500 Нм, заднего — 450 кВт (612 л.с.) и 1100 Нм. Оба межколёсных дифференциала — самоблокирующиеся. До 100 км/ч электрический спорткар разгоняется за 2,8 с, до 200 км/ч — за 7,5 с, максимальная скорость — свыше 300 км/ч. Запас хода на одной зарядке — 400 км по циклу WLTP или два быстрых круга по Северной петле Нюрбургринга (42 км).



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Салон оформлен лаконично и при этом изысканно, на рендерах он показан в двух вариантах — classic line (красная обивка, гоночные ремни безопасности) и new line (бежево-зелёная обивка, традиционные ремни безопасности). По бокам от электронного щитка приборов имеются блоки крупных физических клавиш, как у Audi из 80-х. Отдельного мультимедийного экрана нет, но есть сенсорная панель на центральном тоннеле, она отвечает за настройки микроклимата.



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Elegend выпустит только 30 экземпляров EL1, цена — 890 000 евро без налогов. Производство и поставки начнутся в следующем году, затем баварская компания планирует представить новые модели по мотивам других раллийных легенд — ждём с нетерпением.

