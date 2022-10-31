Спорткар прибавит в весе: Toyota GR86 следующего поколения может стать гибридом

История заднеприводных «ближайших родственников» Subaru BRZ и Toyota GT86 (в некоторых странах – просто 86) началась в 2012 году. Купе Тойоты сменило генерацию в апреле 2021 года: тогда же модель сменила имя, теперь она на большинстве рынков называется GR 86. Стоит напомнить, что GR расшифровывается как Gazoo Racing – это спортивное подразделение компании, купе стало его третьей глобальной моделью, а роли первых двух исполнили GR Supra и трёхдверный хот-хэтч GR Yaris.

На фото: актуальное купе Toyota GR86 (версия для японского рынка)

Пока что до появления нового поколения Toyota GR86 ещё далеко: у подобных спорткаров, как правило, довольно длительный жизненный цикл. Однако слухи о будущем модели уже начали появляться. Так, японское издание Best Car Web сообщает о том, что в ходе следующей смены генерации модели поменяют платформу, а также нынешнюю «начинку» на гибридную.



Предполагается, что новое купе Toyota GR86 откажется от нынешней «тележки» – Subaru Global Platform (спереди находятся стойки McPherson, сзади – двойные поперечные рычаги). При этом, по сведениям издания, её сменит не «всетойотовская» архитектура TNGA, как можно было бы предположить, а укороченная версия платформы, на которой базируется Lexus IS.



Также, судя по слухам, разработчики купе следующего поколения могут сменить GR86 «начинку». Напомним, сейчас «двухдверка» оснащается атмосферным «оппозитником» с комбинированным впрыском топлива. Его объём составляет 2,4 литра, отдача 235 л.с., максимальный крутящий момент – 250 Нм (в японской спецификации). В пару предлагаются либо шестискоростная механическая коробка передач, либо шестиступенчатый «автомат». Привод у этой модели может быть только задним.



Как сообщает японский сайт, следующий Toyota GR86 может получить «турботройку» G16E-GTS объёмом 1,6 литра (ей же оснащаются GR Yaris и GR Corolla). Мотор предположительно будет работать в составе гибридной установки Crown Max, совокупная мощность системы, вероятно, окажется равна 304 л.с. Скорее всего, у такого купе ручной коробки передач уже не будет, останется только АКП.

Не исключено, что эта порция слухов останется лишь домыслами, ведь наличие гибридной силовой установки сделает купе заметно тяжелее, а одним из главных достоинств модели остаётся её скромный вес: так, снаряженная масса актуального Toyota GR86 составляет 1270 кг. Кроме того, разработка новинки при условии отказа от платформы и двигателя партнёра сделают проект более дорогим, что неминуемо отразится на цене купе, а впоследствии наверняка скажется и на спросе.



Ранее стало известно о том, на базе Toyota GR 86 будет создано новое купе марки Lexus. По предварительным данным, этот автомобиль японского премиального бренда получит имя UC, что можно расшифровать как Urban Coupe. В прошлом году мы публиковали рендерное изображение потенциальной новинки.