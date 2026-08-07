Спорткару Toyota GR86 досталось несколько обновок, в том числе в технике

У японских компаний Toyota и Subaru есть несколько совместных проектов, одним из них является совместный выпуск родственных заднеприводных купе с 2012 года. В апреле 2021-го модели пережили смену генерации, в итоге спорткару Subaru оставили прежнее имя – BRZ, а двухдверке Тойоты поменяли индексы GT86 / 86 на GR86 (напомним, GR расшифровывается как Gazoo Racing – это название подразделения компании, которое занимается «горячими» моделями марки).

На фото: обновлённое купе Toyota GR86

В конце прошлого месяца стало известно о том, что Subaru BRZ освежили на домашнем рынке, а теперь пресс-служба Toyota рассказала о нескольких обновках для заднеприводного купе GR86. Уже известно, что дилеры в Японии начнут принимать заказы на посвежевшую версию двухдверки 28 августа 2026 года.

Внешняя обновка всего одна: речь идёт о возрождённом сером цвете кузова Solid Gray (предлагался ещё в 2017 году в течение всего шести месяцев): теперь он входит в палитру модели, доступен опционально. Помимо этого, модели в топовой версии RZ достался доработанный интерьер, в частности, было повышено «общее качество отделки салона»: двухдверке достались изменённые переключатели и пересмотренный красно-чёрный декор.

На фото: салон обновлённого купе Toyota GR86

Также в компании рассказали об изменениях, которые коснулись техники. Так, разработчики посвежевшего Toyota GR86 модифицировали управление дроссельной заслонкой, что позволит лучше управлять спорткаром «в ситуациях, требующих деликатного контроля ускорения», к примеру, при выходе из поворотов, при движении по поверхности с низким коэффициентом трения, по мокрым, либо заснеженным дорогам.

Ещё в компании отметили, что модернизировали управление электроусилителем руля на основе опыта, полученного от участия в серии Super Taikyu. Сообщается, что изменения позволили устранить нестабильность в скоростных поворотах и на неровных поверхностях, обеспечить точное следование купе заданной траектории.

Версиям Toyota GR86 с шестиступенчатной механической коробкой разработчики обеспечили «более плавный и менее напряжённый вход в поворот на пределе возможностей»: для этого было изменено управление при переключении с пятой на четвёртую передачу, что позволяет осуществить плавный переход от замедления к входу в поворот.

Помимо этого, комплекс водительских ассистентов EyeSight вместо двух камер теперь будет использовать три: широкоугольная стереокамера и сверхширокоугольная монокулярная камера дают более широкий угол обзора, а значит, и более своевременное срабатывание систем и помощников.

Техника у посвежевшей двухдверки стандартная: под капотом находится четырёхцилиндровый атмосферник объёмом 2,4 литра, его максимальная отдача составляет 231 л.с., крутящий момент – 249 Нм. Он работает в паре либо с уже упомянутой 6МКП, либо с шестиступенчатым автоматом.

Цены посвежевшего купе Toyota GR86 на домашнем рынке уже известны: за стартовый вариант RC здесь просят не менее 2 936 000 иен (эквивалентно примерно 1,53 млн рублей по текущему курсу). Покупка среднего исполнения SZ обойдётся в 3 195 000 – 3 293 000 иен (около 1,67 – 1,72 млн рублей), а за топ-версию RZ просят 3 518 000 – 3 616 000 иен (около 1,84 – 1,89 млн рублей) в зависимости от коробки передач.