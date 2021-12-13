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  • Спрос на автомобили подороже: пандемия не мешает премиальным брендам наращивать продажи в РФ

Спрос на автомобили подороже: пандемия не мешает премиальным брендам наращивать продажи в РФ

13.12.2021 298 0 0

Большинство автомобильных марок, торгующих машинами премиального сегмента, показали прирост за первые три квартала 2021 года.

 

Судя по данным АЕБ (использует данные по отгрузкам дилерам), российский авторынок за первые три квартала 2021 года подрос на 15,1%, продажи новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей составили 1 260 111 шт. Чтобы получить более точную картину, мы решили сравнить этот показатель со статистикой регистраций новых машин в подразделениях ГИБДД. За указанный период на учёт было поставлено 1 158 013 автомобилей, что говорит о менее заметном годовом приросте – на 13,5%.

На фото: Jaguar F-Pace

Мы же пока остановимся на соответствии заявленных показателей продаж автомобилей премиального сегмента реальному количеству поставленных на учёт. Здесь увеличение показателей продаж за январь-сентябрь 2021-го оказалось ощутимо выше, чем у среднего ценового сегмента. Даже при условии, что мы не учитываем Genesis, продажи которого в прошлом году только стартовали, то средний прирост в группе «положительных» брендов составит примерно 25% (увеличение – на четверть). Однако «плюс» продемонстрировали не все марки.

Так, хуже всех в премиальном сегменте на российском рынке себя чувствует Jaguar. За первые три квартала 2021-го на учёт было поставлено всего 433 новых автомобиля марки (на 47% меньше, чем годом ранее), а по данным АЕБ за этот период было продано 405 машин (на 49% меньше). В любом из вариантов падение приблизилось к отметке «вдвое».

Также не блещет результатами в РФ Infiniti: хотя, согласно АЕБ, у марки с результатом 1528 шт. прирост на 18%, если верить показателю регистраций новых машин в ГИБДД (1444 шт.), то спад составляет 16%. Стоит отметить, что 900 машин из реализованных за первые три квартала 2021-го являются прошлогодними.

На фото: BMW X5

Ещё один премиальный бренд со слабыми результатами – Jeep. У него также зафиксирован «ложноположительный» процентный показатель. Согласно отчёту АЕБ, дилеры в РФ продали за указанный период 1302 экземпляра, что соответствует годовому приросту на 6%, тогда как, если судить по числу поставленных на учёт (1222 шт.), результат упал на 1%.

У остальных марок премиального сегмента положительная динамика по двум вариантам подсчёта. Среди так называемой «большой немецкой тройки» выделяется BMW: по данным ассоциации, российские дилеры реализовали в январе-сентябре текущего года 35 500 машин, что на 20% больше, чем годом ранее. За этот же период было зарегистрировано 34 734 новых BMW, что на 19% больше.

Далее следует Mercedes-Benz. Судя по информации АЕБ, в России было продано 33 805 машин немецкой марки (на 23% больше, чем за первые три квартала 2020-го). Если верить информации по количеству новых машин бренда, поставленных за этот же период на учёт в ГИБДД, то результат более скромный – 30 439 машин и 19-процентный прирост.

На фото: Lexus RX

У Audi традиционно более скромные показатели на нашем рынке. Так, в соответствии с отчётом ассоциации, за обозначенный период в РФ было реализовано 13 903 шт., что на 37% больше, чем годом ранее. Чуть меньше машин за это время зарегистрировали подразделения ведомства – 13 507 шт. – этот результат на 26% больше, чем в январе-сентябре 2020 года.

Далее изучим результаты Lexus: если судить по данным АЕБ, за первые девять месяцев текущего года новые машины марки разошлись по стране тиражом 15 940 единиц, что соответствует приросту на 13%. По информации от ГИБДД, на учёт было поставлено 15 692 шт. (+11%).

Результат Volvo, согласно подсчётам АЕБ, за январь-сентябрь 2021-го составил 6908 машин (на 40% больше, чем годом ранее). Практически такой же результат зафиксирован и в отчёте регистраций: 6904 шт., правда, процентный прирост при этом ощутимо ниже – лишь 31%. Далее следует Land Rover, у которого ситуация схожая: примерно один показатель 4786 шт. в отчёте АЕБ против 4785 шт. в статистике от ГИБДД, однако в первом случае прирост составляет 15%, а во втором – 4%.

На фото: Genesis GV80

Близко подобрался бренд Porsche: российские дилеры продали за первые девять месяцев нынешнего года 4611 машин по данным ассоциации и 4538 шт. по регистрационным спискам. В первом случае «плюс» равен 7%, во втором – 3%. У Mini количественные показатели тоже честные: 2019 шт. против 2106 шт. соответственно, а в процентах расхождение – 16% (по АЕБ) против 23% (по числу поставленных на учёт).

Не забудем упомянуть также Cadillac с более заметной разницей в количестве: по данным АЕБ за первые три квартала 2021-го было продано 2045 машин, что на 100% больше, чем годом ранее. Если судить по регистрациям (1822 шт.), то прирост окажется меньше – 86%. Ещё одна марка – Genesis – демонстрирует солидную прибавку в любом из вариантов подсчёта: в ассоциации отметили, что результат составил 2454 шт. (+144%), а в ГИБДД – 1809 шт. (+128%).

Подробнее о продажах этих, а также других марок в России можно узнать, прочитав статью на сайте Kolesa.ru – « Доминирование китайцев, рост премиума и интрига года: российский рынок за 3 квартала 2021».

Россия авторынок статистика Audi BMW Mercedes-Benz Lexus Volvo Land Rover Jaguar Infiniti Porsche Jeep Genesis Cadillac Mini

 

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