Спрос на автомобили подороже: пандемия не мешает премиальным брендам наращивать продажи в РФ

Судя по данным АЕБ (использует данные по отгрузкам дилерам), российский авторынок за первые три квартала 2021 года подрос на 15,1%, продажи новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей составили 1 260 111 шт. Чтобы получить более точную картину, мы решили сравнить этот показатель со статистикой регистраций новых машин в подразделениях ГИБДД. За указанный период на учёт было поставлено 1 158 013 автомобилей, что говорит о менее заметном годовом приросте – на 13,5%.



На фото: Jaguar F-Pace

Мы же пока остановимся на соответствии заявленных показателей продаж автомобилей премиального сегмента реальному количеству поставленных на учёт. Здесь увеличение показателей продаж за январь-сентябрь 2021-го оказалось ощутимо выше, чем у среднего ценового сегмента. Даже при условии, что мы не учитываем Genesis, продажи которого в прошлом году только стартовали, то средний прирост в группе «положительных» брендов составит примерно 25% (увеличение – на четверть). Однако «плюс» продемонстрировали не все марки.

Так, хуже всех в премиальном сегменте на российском рынке себя чувствует Jaguar. За первые три квартала 2021-го на учёт было поставлено всего 433 новых автомобиля марки (на 47% меньше, чем годом ранее), а по данным АЕБ за этот период было продано 405 машин (на 49% меньше). В любом из вариантов падение приблизилось к отметке «вдвое».



Также не блещет результатами в РФ Infiniti: хотя, согласно АЕБ, у марки с результатом 1528 шт. прирост на 18%, если верить показателю регистраций новых машин в ГИБДД (1444 шт.), то спад составляет 16%. Стоит отметить, что 900 машин из реализованных за первые три квартала 2021-го являются прошлогодними.



На фото: BMW X5

Ещё один премиальный бренд со слабыми результатами – Jeep. У него также зафиксирован «ложноположительный» процентный показатель. Согласно отчёту АЕБ, дилеры в РФ продали за указанный период 1302 экземпляра, что соответствует годовому приросту на 6%, тогда как, если судить по числу поставленных на учёт (1222 шт.), результат упал на 1%.

У остальных марок премиального сегмента положительная динамика по двум вариантам подсчёта. Среди так называемой «большой немецкой тройки» выделяется BMW: по данным ассоциации, российские дилеры реализовали в январе-сентябре текущего года 35 500 машин, что на 20% больше, чем годом ранее. За этот же период было зарегистрировано 34 734 новых BMW, что на 19% больше.



Далее следует Mercedes-Benz. Судя по информации АЕБ, в России было продано 33 805 машин немецкой марки (на 23% больше, чем за первые три квартала 2020-го). Если верить информации по количеству новых машин бренда, поставленных за этот же период на учёт в ГИБДД, то результат более скромный – 30 439 машин и 19-процентный прирост.



На фото: Lexus RX

У Audi традиционно более скромные показатели на нашем рынке. Так, в соответствии с отчётом ассоциации, за обозначенный период в РФ было реализовано 13 903 шт., что на 37% больше, чем годом ранее. Чуть меньше машин за это время зарегистрировали подразделения ведомства – 13 507 шт. – этот результат на 26% больше, чем в январе-сентябре 2020 года.

Далее изучим результаты Lexus: если судить по данным АЕБ, за первые девять месяцев текущего года новые машины марки разошлись по стране тиражом 15 940 единиц, что соответствует приросту на 13%. По информации от ГИБДД, на учёт было поставлено 15 692 шт. (+11%).



Результат Volvo, согласно подсчётам АЕБ, за январь-сентябрь 2021-го составил 6908 машин (на 40% больше, чем годом ранее). Практически такой же результат зафиксирован и в отчёте регистраций: 6904 шт., правда, процентный прирост при этом ощутимо ниже – лишь 31%. Далее следует Land Rover, у которого ситуация схожая: примерно один показатель 4786 шт. в отчёте АЕБ против 4785 шт. в статистике от ГИБДД, однако в первом случае прирост составляет 15%, а во втором – 4%.



На фото: Genesis GV80

Близко подобрался бренд Porsche: российские дилеры продали за первые девять месяцев нынешнего года 4611 машин по данным ассоциации и 4538 шт. по регистрационным спискам. В первом случае «плюс» равен 7%, во втором – 3%. У Mini количественные показатели тоже честные: 2019 шт. против 2106 шт. соответственно, а в процентах расхождение – 16% (по АЕБ) против 23% (по числу поставленных на учёт).

Не забудем упомянуть также Cadillac с более заметной разницей в количестве: по данным АЕБ за первые три квартала 2021-го было продано 2045 машин, что на 100% больше, чем годом ранее. Если судить по регистрациям (1822 шт.), то прирост окажется меньше – 86%. Ещё одна марка – Genesis – демонстрирует солидную прибавку в любом из вариантов подсчёта: в ассоциации отметили, что результат составил 2454 шт. (+144%), а в ГИБДД – 1809 шт. (+128%).



Подробнее о продажах этих, а также других марок в России можно узнать, прочитав статью на сайте Kolesa.ru – « Доминирование китайцев, рост премиума и интрига года: российский рынок за 3 квартала 2021».

