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  • Спрос на автомобильные экскурсии и услуги гидов по РФ вырос на 45% по сравнению с прошлым летом

Спрос на автомобильные экскурсии и услуги гидов по РФ вырос на 45% по сравнению с прошлым летом

02.08.2023 21 0 0

В России набирают популярность автопутешествия с водителем. Самыми популярными направлениями по заказу туристических поездок стали Краснодарский край, Москва, Санкт-Петербург и города Северного Кавказа. Набирают популярность среди «автотуристов» Уфа (+54%), Казань (+46%), Екатеринбург (+43%), Новосибирск (+43%).

По данным Авито Услуг, в России выросла популярность автомобильных экскурсий и услуг гидов на машине – спрос на них вырос на 45% по сравнению с прошлым годом. На 28% с начала лета вырос спрос и на все другие виды транспортных перевозок для туристов – «заброски» туристов в походы, встреча в аэропорту, междугородние поездки и другие. 

С развитием внутреннего туризма россияне стали чаще интересоваться услугами водителей для передвижения по туристическим регионам на автотранспорте. За такими услугами обращаются, если возникают трудности с покупкой билетов на поезд или самолет или если маршрут уже продуман и осталось объехать достопримечательности региона — местные водители смогут показать заказчику все главные туристические места. Поездка с водителем также подходит для тех, кто не хочет или не умеет водить самостоятельно. На Авито Услугах число предложений услуг гидов и экскурсий на автомобиле за год выросло на 147%. При выборе перевозчика мы рекомендуем всегда обращать внимание на отзывы о его услугах от других пользователей.
Евгения Лазарева
руководитель категории «Транспортные услуги» на Авито Услугах

Куда ездят россияне: самые популярные направления автотуризма

Самым популярным регионом по числу запросов стал Краснодарский край – спрос на поездки здесь вырос сразу на 47% по сравнению с прошлым годом, на этот регион приходится почти каждый 10-й заказ авто с водителем (доля 9%). В число наиболее популярных направлений также вошли Москва и Московская область (+48%), Санкт-Петербург и ЛО (+15%), а также регионы СКФО – Владикавказ, Минеральные Воды, Кисловодск, Грозный. 

В топ маршрутов, набирающих популярность, вошли также Уфа (+54%), Казань (+46%), Екатеринбург (+43%), Новосибирск (+43%), Пермь (+29%) и Челябинск (+24%). При этом на долю топ-10 туристических регионов приходится порядка 40% всех автомобильных перевозок по стране.

Самые популярные направления туристических поездок на автомобиле с водителем, Авито Услуги, июнь-июль 2023

Доля от всех запросов на поездки с водителем по стране Регион Динамика спроса на поездки год к году Популярные направления туристических поездок из региона
1 9% Краснодарский край + 47% Сочи, Красная Поляна, Сириус, Адлер, Анапа, Новороссийск, Геленджик, Новый Афон, Крым
2 7% Москва и МО + 48% города Московской области, Золотое кольцо
3 6% Санкт-Петербург и ЛО +15% Кронштадт, Гатчина, Великий Новгород, Псков
4 5% Северный Кавказ +5% Владикавказ, Минеральные Воды, Пятигорск, Кисловодск, Грозный, Махачкала, Нальчик, Дербент
5 2% Ростов-на-Дону + 23% Ростовская область
6 2% Екатеринбург + 43% Свердловская область
7 2% Уфа + 54% Башкирское кольцо
8 2% Казань + 46% Раифа, Свияжск, Болгар
9 2% Челябинск + 24% Челябинская область, Златоуст
10 2% Пермь + 29% Воткинск, Усолье, Соликамск, Кунгур
11 1% Новосибирск + 43% Томск, Бердск
12 1% Самара + 14% Поволжье
13 1% Нижний Новгород + 27% Поволжье
Россия авторынок путешествия

 

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