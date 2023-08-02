Спрос на автомобильные экскурсии и услуги гидов по РФ вырос на 45% по сравнению с прошлым летом

По данным Авито Услуг, в России выросла популярность автомобильных экскурсий и услуг гидов на машине – спрос на них вырос на 45% по сравнению с прошлым годом. На 28% с начала лета вырос спрос и на все другие виды транспортных перевозок для туристов – «заброски» туристов в походы, встреча в аэропорту, междугородние поездки и другие.
С развитием внутреннего туризма россияне стали чаще интересоваться услугами водителей для передвижения по туристическим регионам на автотранспорте. За такими услугами обращаются, если возникают трудности с покупкой билетов на поезд или самолет или если маршрут уже продуман и осталось объехать достопримечательности региона — местные водители смогут показать заказчику все главные туристические места. Поездка с водителем также подходит для тех, кто не хочет или не умеет водить самостоятельно. На Авито Услугах число предложений услуг гидов и экскурсий на автомобиле за год выросло на 147%. При выборе перевозчика мы рекомендуем всегда обращать внимание на отзывы о его услугах от других пользователей.
Куда ездят россияне: самые популярные направления автотуризма
Самым популярным регионом по числу запросов стал Краснодарский край – спрос на поездки здесь вырос сразу на 47% по сравнению с прошлым годом, на этот регион приходится почти каждый 10-й заказ авто с водителем (доля 9%). В число наиболее популярных направлений также вошли Москва и Московская область (+48%), Санкт-Петербург и ЛО (+15%), а также регионы СКФО – Владикавказ, Минеральные Воды, Кисловодск, Грозный.
В топ маршрутов, набирающих популярность, вошли также Уфа (+54%), Казань (+46%), Екатеринбург (+43%), Новосибирск (+43%), Пермь (+29%) и Челябинск (+24%). При этом на долю топ-10 туристических регионов приходится порядка 40% всех автомобильных перевозок по стране.
Самые популярные направления туристических поездок на автомобиле с водителем, Авито Услуги, июнь-июль 2023
|№
|Доля от всех запросов на поездки с водителем по стране
|Регион
|Динамика спроса на поездки год к году
|Популярные направления туристических поездок из региона
|1
|9%
|Краснодарский край
|+ 47%
|Сочи, Красная Поляна, Сириус, Адлер, Анапа, Новороссийск, Геленджик, Новый Афон, Крым
|2
|7%
|Москва и МО
|+ 48%
|города Московской области, Золотое кольцо
|3
|6%
|Санкт-Петербург и ЛО
|+15%
|Кронштадт, Гатчина, Великий Новгород, Псков
|4
|5%
|Северный Кавказ
|+5%
|Владикавказ, Минеральные Воды, Пятигорск, Кисловодск, Грозный, Махачкала, Нальчик, Дербент
|5
|2%
|Ростов-на-Дону
|+ 23%
|Ростовская область
|6
|2%
|Екатеринбург
|+ 43% ↑
|Свердловская область
|7
|2%
|Уфа
|+ 54% ↑
|Башкирское кольцо
|8
|2%
|Казань
|+ 46% ↑
|Раифа, Свияжск, Болгар
|9
|2%
|Челябинск
|+ 24%
|Челябинская область, Златоуст
|10
|2%
|Пермь
|+ 29%
|Воткинск, Усолье, Соликамск, Кунгур
|11
|1%
|Новосибирск
|+ 43% ↑
|Томск, Бердск
|12
|1%
|Самара
|+ 14%
|Поволжье
|13
|1%
|Нижний Новгород
|+ 27%
|Поволжье
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