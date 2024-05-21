Спрос на кабриолеты с пробегом вырос на 57,2% с приближением лета

Эксперты Авито Авто проанализировали данные по предложению, спросу и ценам на кабриолеты с пробегом в период с середины марта по настоящее время. Оказалось, что в преддверии летнего сезона спрос на автомобили со складывающимся верхом стал быстро расти. За два месяца он увеличился на 57,2%, тогда как год к году – на 20,1%.

BMW оказалась самой востребованной маркой среди кабриолетов с пробегом: на ее долю пришлось 19,7% от всего спроса. При этом средняя цена кабриолета этой марки составила 4 250 000 рублей.

На второй строчке рейтинга – Mercedes-Benz с 16,9% от спроса при средней цене 3 700 000 рублей. Третье место досталось марке Ford, доля которой в спросе составила 9,1%, а средняя цена – 3 100 000 рублей.

Также в топ-5 вошли Peugeot (5%) и Porsche (4,3%). При этом Peugeot стала лидером по динамике спроса в топ-5: за два месяца рост составил 98,6%. Средняя цена на Peugeot – минимальная в топ-5 и даже в топ-10. Под этим брендом предлагаются кабриолеты, которые можно купить меньше чем за миллион – автомобиль обойдется в среднем в 800 000 рублей. Средняя цена Porsche – наоборот – самая высокая в топ-10: она составила 8 900 000 рублей.

По количеству объявлений также лидируют BMW и Mercedes-Benz: они получили 23% и 20,6% от предложения соответственно. Третью позицию среди марок по предложению заняла Porsche: ее доля составила 6,9%. Замыкают топ-5 Ford (6,8%) и Audi (4,8%).

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Именно Audi стала лидером по динамике предложения: за 2 месяца число объявлений выросло на 80,7%. В среднем же предложение на кабриолеты увеличилось на 42,2%.

Наиболее востребованным среди моделей стал культовый кабриолет Ford Mustang: его доля в спросе 7,8%, а средняя цена – 3 200 000 рублей.

Далее следуют сразу две модели Mercedes-Benz: машины SL-класса и SLK-класса, получившие 5,6% и 4,9% спроса. Лёгкий спортивный родстер люкс-класса Mercedes-Benz SL оказался в два раза дороже компактного родстера SLK-класса: 3 250 000 и 1 590 000 соответственно.

Четвертое и пятое место в рейтинге заняли кабриолеты BMW: двухместное авто Z4 с 4,7% и двухдверный кабриолет, представляющий 3 серию (4,6%). Выше смогла подняться более дорогая модель: Z4 обойдется в среднем в 4 620 000 рублей, а 3 серия – в 2 000 000 рублей.

Топ-5 кабриолетов с пробегом по доле в спросе, 17 марта – 16 мая 2024 г., Авито Авто