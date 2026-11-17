Анонсированный паркетник местной марки появится на российском рынке в трёх исполнениях – Драйв, Стиль и Стиль AWD. Цены будут обнародованы позже.

Jeland – это один из брендов, созданных в рамках партнёрства российского холдинга «АГР» и китайской компании Defetoo. Актуальный модельный ряд марки разделён на две линейки – J-серию и C-серию. Под второй выпускаются паркетники C4 и C5, а в скором будущем её пополнит среднеразмерный кроссовер Jeland C7, который станет флагманом городской линейки.

На фото: Jeland C7

Пресс-служба марки анонсировала грядущую новинку в конце сентября 2026 года, а сегодня был рассекречен состав комплектаций Jeland C7. Известно, что модель будет представлена на российском рынке в трёх исполнениях – Драйв, Стиль и Стиль AWD. Под капотом у всех версий находится бензиновая турбочетвёрка объёмом 1,6 литра, при этом у вариантов с передним приводом максимальная мощность равна 150 л.с., а с полным – 186 л.с. В пару этому двигателю положена семиступенчатая роботизированная коробка передач.

В список стандартного оборудования Jeland C7 в базовой версии Драйв числятся: 18-дюймовые легкосплавные диски, полностью светодиодная оптика, боковые зеркала с электрорегулировками, электроприводом складывания, обогревом и повторителями сигналов поворота. Ещё этому варианту положены датчики дождя и света, функция бесключевого доступа в салон, система Start/Stop, многослойные передние стёкла, передние и задние стеклоподъёмники с защитой от защемления.

Jeland C7 в стартовом исполнении имеет двухзонный климат-контроль, «сплюснутый» с двух сторон мультируль, передний центральный подлокотник с нишей для хранения, атмосферную подсветку салона, а также виртуальный щиток приборов диагональю 10,25 дюйма и информационно-развлекательная система с тачскрином диагональю 15,6 дюйма, с беспроводной поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Помимо этого, модель в версии Драйв снабдили системой распознавания голосовых команд Hands Free, устройством для беспроводной зарядки смартфонов (мощность – 50 Вт), плюс имеются два порта USB (Type-C и Type-A) и розетка на 12 Вт. Такой Jeland C7 получил отделанные экокожей передние кресла с боковой поддержкой и электрорегулировками. Для пассажиров второго ряда предусмотрены отдельные дефлекторы «климата», дополнительные USB-разъёмы и подлокотник с парой подстаканников.

На фото: салон Jeland C7

Объём багажника (пятая дверь имеет электропривод) составляет 639 литров. Уже стартовой версии Jeland C7 положены: шесть подушек безопасности, задние и передние датчики парковки, система кругового обзора 540°, электрический стояночный тормоз с функцией автоматического удержания, круиз-контроль, а также комплект систем безопасности и водительских помощников.

В списке «зимних опций» числятся система дистанционного запуска двигателя и прогрева салона, обогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателя, подогрев рулевого колеса, сидений первого и второго рядов. Помимо этого, кузов и скрытые полости получают дополнительную обработку воском для защиты от коррозии, а для днища используются антигравийные и шумоизоляционные материалы.

В перечне отличий Jeland C7 в версии Стиль значатся: панорамная крыша, акустическое лобовое стекло, электрохромное салонное зеркало заднего вида, проекционный дисплей, передние кресла с функциями вентиляции и запоминания настроек. Ещё этому варианту положены центральная подушка безопасности между сиденьями и расширенный набор систем помощи водителю (ADAS).

Кроссовер в исполнении Стиль AWD имеет интеллектуальную систему полного привода, которая автоматически перераспределяет крутящий момент между осями для обеспечения максимального сцепления с дорогой. Для него предусмотрено шесть режимов ездовой электроники – Эко, Стандарт, Спорт, Снег, Грязь и 4х4. Помимо этого, «полноприводнику» положены 19-дюймовые легкосплавные колёсные диски, полноразмерное запасное колесо, GPS-навигация и телематический блок (позволяет дистанционно управлять некоторыми функциями автомобиля).

Цены и дату старта продаж среднеразмерного кроссовера Jeland C7 на российском рынке пресс-служба марки обнародует позднее.