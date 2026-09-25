К выходу на российский рынок готовится среднеразмерный кроссовер Jeland C7

Запуск на авторынке РФ марки под названием Jeland – это один из совместных проектов российского холдинга «АГР» и китайской компании Defetoo. Модельный ряд бренда разделён на две линейки – J-серию и C-серию. Вторая включает в себя городские паркетники C4 и C5, а теперь её готовится пополнить среднеразмерный кроссовер Jeland C7, который займёт место флагмана.
Паркетник имеет традиционный пятидверный кузов со слегка покатой крышей, заострённый нос с названием бренда на кромке, раскосую светодиодную головную оптику, безрамочную радиаторную решётку с рисунком из сот и воздухозаборник с узором из вертикальных полос, интегрированный в нижнюю часть переднего бампера.
Ещё модели достались: алюминиевые колёсные диски, обвес из некрашеного пластика по периметру кузова, включая округлые накладки на колёсные арки, рейлинги на крыше, стандартные наружные зеркала, полускрытые дверные ручки, спойлер в верхней части багажной двери и «монофонарь» со световым рисунком в виде молний по бокам, над которым по центру располагается надпись с названием марки.
В салоне Jeland C7 перед водителем располагается двухспицевое мультифункциональное рулевое колесо со «сплюснутым» с двух сторон ободом. За ним установлена виртуальная приборка диагональю 10,25 дюйма, а по центру передней панели находится сенсорный экран информационно-развлекательной системы с функцией голосового управления, его диагональ равна 15,6 дюйма. Предусмотрен и проекционный дисплей.
Кроссовер получил передние кресла с функцией вентиляции, электрорегулировками и боковой поддержкой, водительскому ещё положена функция запоминания настроек. В списке оснащения числятся: функция бесключевого доступа, устройство для беспроводной зарядки смартфонов (мощность – 50 Вт), акустика Sony с восемью динамиками, а также разъёмы для зарядки и удобный подлокотник для пассажиров второго ряда.
Ещё среднеразмерный SUV снабдили: семью подушками безопасности, системой панорамного обзора 540°, наборов водительских ассистентов, двухзонным климат-контролем, а также зимним пакетом, который включает в себя обогрев рулевого колеса, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя, а также подогрев сидений первого и второго рядов.
Jeland C7 будет доступен в РФ с бензиновой турбочетвёркой объёмом 1,6 литра, а также с передним и полным приводом. В первом случае максимальная мощность равна 150 л.с., во втором – 186 л.с. Двигатель работает в паре с безальтернативной семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Информация о комплектациях и ценах, а также дата старта продаж будут обнародованы позже.
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Такое ощущение, что Topic sentence для ваших текстов составляет Дмитрий Песков.
"Новый паркетник, выпускаемый под местной маркой...".
Утконос такой. Немного бы облагородить перед, был бы симпатичный дизайн. Неужели они сами не видят аляповатость.