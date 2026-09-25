К выходу на российский рынок готовится среднеразмерный кроссовер Jeland C7

Новый паркетник, выпускаемый под местной маркой, будет доступен в РФ с передним и полным приводом. Дату старта продаж, а также его стоимость компания обнародует позже.

Запуск на авторынке РФ марки под названием Jeland – это один из совместных проектов российского холдинга «АГР» и китайской компании Defetoo. Модельный ряд бренда разделён на две линейки – J-серию и C-серию. Вторая включает в себя городские паркетники C4 и C5, а теперь её готовится пополнить среднеразмерный кроссовер Jeland C7, который займёт место флагмана.

На фото: Jeland C7

Паркетник имеет традиционный пятидверный кузов со слегка покатой крышей, заострённый нос с названием бренда на кромке, раскосую светодиодную головную оптику, безрамочную радиаторную решётку с рисунком из сот и воздухозаборник с узором из вертикальных полос, интегрированный в нижнюю часть переднего бампера.

Ещё модели достались: алюминиевые колёсные диски, обвес из некрашеного пластика по периметру кузова, включая округлые накладки на колёсные арки, рейлинги на крыше, стандартные наружные зеркала, полускрытые дверные ручки, спойлер в верхней части багажной двери и «монофонарь» со световым рисунком в виде молний по бокам, над которым по центру располагается надпись с названием марки.

В салоне Jeland C7 перед водителем располагается двухспицевое мультифункциональное рулевое колесо со «сплюснутым» с двух сторон ободом. За ним установлена виртуальная приборка диагональю 10,25 дюйма, а по центру передней панели находится сенсорный экран информационно-развлекательной системы с функцией голосового управления, его диагональ равна 15,6 дюйма. Предусмотрен и проекционный дисплей.

Кроссовер получил передние кресла с функцией вентиляции, электрорегулировками и боковой поддержкой, водительскому ещё положена функция запоминания настроек. В списке оснащения числятся: функция бесключевого доступа, устройство для беспроводной зарядки смартфонов (мощность – 50 Вт), акустика Sony с восемью динамиками, а также разъёмы для зарядки и удобный подлокотник для пассажиров второго ряда.

На фото: салон Jeland C7

Ещё среднеразмерный SUV снабдили: семью подушками безопасности, системой панорамного обзора 540°, наборов водительских ассистентов, двухзонным климат-контролем, а также зимним пакетом, который включает в себя обогрев рулевого колеса, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя, а также подогрев сидений первого и второго рядов.

Jeland C7 будет доступен в РФ с бензиновой турбочетвёркой объёмом 1,6 литра, а также с передним и полным приводом. В первом случае максимальная мощность равна 150 л.с., во втором – 186 л.с. Двигатель работает в паре с безальтернативной семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Информация о комплектациях и ценах, а также дата старта продаж будут обнародованы позже.

