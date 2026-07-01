Ещё один анонс: на российский рынок готовится выйти кроссовер Jeland C5

Запуск на российском авторынке марки под названием Jeland – это один из нескольких совместных проектов холдинга «АГР» и китайской компании Defetoo, о её появлении официально было объявлено в начале февраля 2026 года. Бренд включает в себя две отдельные линейки – серию J и серию C. Уже известно, что в первую входят кроссоверы вышедший на рынок J6, получивший ценник J7 и анонсированный J8. Вторую линейку компания официально пока только начинает раскрывать.

На фото: Jeland C5

Первенцем серии С станет паркетник, которому досталось имя Jeland C5. Россиянам он уже знаком, так как «близнецом» этой модели является кросс-купе Omoda C5 (марка принадлежит китайской корпорации Chery). Напомним, его актуальный вариант появился на авторынке РФ в марте 2026 года, а модификация с полным приводом присоединилась к нему в апреле.

На фото: салон Jeland C5

Теперь пресс-служба молодой российской марки анонсировала Jeland C5, который готовится к скорому выходу на российский рынок: точная дата старта продаж будет обнародована позднее. Известно, что производство «новинки» будет налажено на заводе, принадлежащем холдингу «АГР».

Кроссовер получил пятидверный купеобразный кузов с острым носом, двухэтажную светодиодную головную оптику, обвес из чёрного пластика по периметру кузова (включая накладки на колёсные арки), двухцветные литые колёсные диски размером 17 или 18 дюймов (в зависимости от версии), «монофонарь» с зигзагообразным световым рисунком и спойлер с интегрированным стоп-сигналом в верхней части багажной двери.

На фото: актуальный кроссовер Omoda C5

Габаритная длина кроссовера равна 4545 мм, ширина – 1824 мм, высота – 1588 мм, а расстояние между осями у него составляет 2630 мм. У переднеприводной версии дорожный просвет равен 190 мм, объём багажника – 422 литра, а со сложенным задним диваном увеличить грузовое пространство можно до 1149 литров. У модификации с полным приводом показатели соответственно равны 180 мм, 372 и 1079 литров.

Салон отделан экокожей, ещё модели положены многослойные передние стёкла, усиленная шумоизоляция, панорамный люк, двухзонный климат-контроль, устройство для беспроводной зарядки смартфонов с функцией охлаждения (мощность – 50 Вт). Перед водителем располагается двухспицевое рулевое колесо со «сплюснутым» ободом, а также 8-дюймовая виртуальная приборка. По центру передней панели установлен тачскрин информационно-развлекательной системы, её диагональ равна либо 12,3, либо 15,6 дюйма (в зависимости от комплектации).

Jeland C5 положены фронтальные и боковые подушки безопасности, система панорамного обзора 540°, набор водительских ассистентов, в том числе адаптивный круиз-контроль, мониторинг слепых зон и помощник при движении в пробках. Кроссовер получил и так называемый «зимний пакет», включающий в себя подогрев всех сидений, рулевого колеса, обогрев лобового и заднего стёкол, боковых зеркал, форсунок стеклоомывателя.

На фото: салон актуального кроссовера Omoda C5

Под капотом у Jeland C5 находится 1,5-литровая турбочетвёрка мощностью 147 л.с., её максимальный крутящий момент – 210 Нм. У варианта с передним приводом в пару этому двигателю положен шестиступенчатый робот с двумя сцеплениями, полноприводнику – 7DCT. На разгон см места до «сотни» первому варианту требуется 9,9 секунды, второму – 11,5 секунды.

Цены Jeland C5 на российском рынке станут известны позже. Вероятно, они окажутся близки к нынешней стоимости «донора». Отметим, рекомендованная розничная цена актуального Omoda C5 с передним приводом стартует с отметки 2 349 000 рублей, а за топовый вариант с полным приводом просят не менее 2 879 000 рублей.