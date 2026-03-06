Новый кроссовер Omoda C5 для российского рынка: цены и комплектации

Первенцем бренда Omoda, принадлежащего китайской корпорации Chery, на российском рынке стал кроссовер C5. Модель дебютировала в октябре 2022 года, а первую модернизацию пережила в ноябре 2024-го. Теперь паркетник поднебесной марки готовится «освежиться» ещё раз: местный офис бренда впервые официально анонсировал новый Omoda C5 в конце 2025-го, в прошлом месяце были опубликованы снимки и подробности, а теперь компания рассекретила цены и комплектации этого SUV.

На фото: новый кроссовер Omoda C5

Как Kolesa.ru уже отмечал ранее, в Omoda такой паркетник называют следующим поколением, хотя здесь речь идёт, скорее, о масштабном рестайлинге C5. Продажи обновлённого кроссовера на российском рынке, вероятно, начнутся уже совсем скоро: сегодня местный офис рассекретил комплектации и рекомендованные розничные цены посвежевшего Omoda C5. Отметим, во всех версиях зимний пакет включает в себя обогрев лобового и заднего стёкол, форсунок стеклоомывателя, наружных зеркал, а также подогрев руля и первого ряда сидений.

Стартовой версией нового SUV является «Актив», стоимость такого C5 в России составит 2 349 000 рублей. В списке оснащения этого варианта числятся: 17-дюймовые литые колёсные диски, полностью светодиодная оптика, фронтальные и боковые подушки безопасности, датчики парковки на корме и камера заднего вида. Ещё такой паркетник получил виртуальную приборку, информационно-развлекательную систему с беспроводной поддержкой Apple CarPlay / Android Auto и с тачскрином диагональю 12,3 дюйма.

Ценник средней версии – «Драйв» – 2 499 000 рублей. Такой кроссовер Omoda C5 снабдили 18-дюймовыми литыми колёсными дисками, электроприводом багажной двери, мониторингом слепых зон и системой кругового обзора. Салон отделан экокожей, водительское кресло имеет электрорегулировки, второй ряд сидений – подогрев, ещё предусмотрены устройство для беспроводной зарядки смартфонов, двухзонный климат-контроль и возможность установки ароматизатора. Этому варианту положена мультимедиа с восьмиядерным процессором Snapdragon 8155, голосовым управлением и сенсорным экраном диагональю 15,6 дюйма.

Топ-версию «Стиль» можно будет купить за 2 649 000 рублей. Обновлённый паркетник Omoda С5 в этом исполнении получил: многослойные передние стёкла, люк в крыше, функцию вентиляции и электрорегулировки для обоих передних кресел, акустическую систему с восемью динамиками, а также комплекс водительских помощников ADAS, в их числе адаптивный круиз-контроль и ассистент при движении в пробках.

На фото: салон нового кроссовера Omoda C5

Как стало известно ранее, габаритная длина нового кроссовера Omoda C5 равна 4545 мм (на 145 мм больше, чем у предшественника), ширина – 1824 мм (на 6 мм меньше), высота – 1588 мм (осталась прежней). Расстояние между осями в компании пока так и не раскрыли, у дореформенной версии колёсная база равна 2630 мм. Зато уже известен объём багажника – у посвежевшего SUV он составляет 422 литра, а со сложенным задним диваном грузовой пространство можно увеличить до 1149 литров.

Пока что для паркетника заявлен только один двигатель, он уже был в гамме дореформенной версии. Под капотом у посвежевшего Omoda C5 располагается бензиновый 1,5-литровый турбомотор, максимальная мощность которого составляет 147 л.с., однако теперь он работает в паре не с вариатором, а с шестиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. Напомним, для предшественника ещё предусмотрен 150-сильный бензиновый турбомотор объёмом 1,6 литра, идущий в комплекте с семиступенчатым роботом.