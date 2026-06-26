Кроссовер Jeland J7 готовится к старту продаж в РФ: запуск серийного производства

Имя Jeland досталось марке, появление которой стало одним из совместных проектов холдинга «АГР» и китайской компании Defetoo. Напомним, официально о запуске бренда стало известно в начале февраля 2026 года, а роль его первенца исполнил паркетник Jeland J6, который вышел на российский рынок пару недель назад. Как стало известно ранее, второй моделью новой «местной» марки станет среднеразмерный кроссовер Jeland J7.

На фото: кроссовер Jeland J7 на заводе в Шушарах

Новинка была анонсирована на прошлой неделе, немногим позже были рассекречены цены и состав комплектаций, а теперь компания сообщает о старте серийного производства Jeland J7 по технологии полного цикла (со сваркой, окраской и сборкой). Выпуск налажен на мощностях завода в Шушарах (Санкт-Петербург): это предприятие ранее принадлежало американскому концерну GM, затем корейской компании Hyundai, а теперь им владеет российский холдинг «АГР».

В компании отметили, что Jeland J7 подготовлен к российским дорожным и климатическим условиям. Днище и скрытые полости кузова обрабатывают воском и получают дополнительные слои антикоррозийных материалов, в их числе антигравийная и антишумная защита. Ещё модели положен полный зимний пакет, включающим в себя подогрев передних кресел и заднего дивана, рулевого колеса, а также обогрев лобового стекла и форсунок омывателя.

Как Колёса.ру сообщали ранее, новый среднеразмерный кроссовер для РФ является «близнецом» актуального паркетника Jaecoo J7 (марка входит в портфель «поднебесной» корпорации Chery). Напомним, этот SUV вышел на российский рынок в самом конце прошлого года и до сих пор предлагается к покупке.

Продажи Jeland J7 на авторынке РФ начнутся уже скоро, новинку предложат в двух исполнениях – Комфорт и Престиж. У стартовой версии рекомендованная розничная цена равна 2 849 000 рублей. Под капотом у такого паркетника располагается 150-сильный турбомотор объёмом 1,6 литра, работающий в паре с семиступенчатым роботом с двумя сцеплениями. Привод – передний, на разгон с места до «сотни» ему требуется 9,7 секунды.

Jeland J7 в исполнении Престиж может предлагаться как с такой же «начинкой» (по цене от 3 049 000 рублей), так и с полным приводом и форсированным 1,6-литровым мотором. Его максимальная отдача повышена до 186 л.с., а крутящий момент един для всех версий – 275 Нм. Этому SUV на разгон от 0 до 100 км/ч нужно 9 секунд. Его рекомендованная розничная стоимость равна 3 349 000 рублей.

На фото: салон Jeland J7

В списке оснащения Jeland J7 числятся: 18-дюймовые литые колёсные диски, до шести подушек безопасности, система панорамного обзора 540°, комплекс водительских ассистентов ADAS, в их числе адаптивный круиз-контроль, функция удержания в полосе, мониторинг слепых зон и помощник при движении в пробках. Ещё модели положены: двухзонный климат-контроль, информационно-развлекательная система с вертикальным планшетом диагональю 13,2 дюйма и голосовым управлением, акустика Sony с восемью динамиками, проекционный дисплей, устройство для беспроводной зарядки смартфонов (мощность – 50 Вт).