Стала известна дата старта продаж Foton Tunland G9 в России

Большой пикап китайской марки получил оформление экстерьера в стиле Ford F-150 тринадцатого поколения. Его цена в РФ станет известна позже.

Компания Foton представила грузовик Tunland G9 в Китае осенью 2020 года, эта модель на домашнем рынке пережила обновление в 2023 году. Напомним, в РФ интересы бренда Foton представляет АО «МБ Рус» (бывшее местное подразделение Mercedes). И теперь компания объявила о том, что скоро большой пикап появится на российском рынке: согласно анонсу на официальном сайте бренда, старт продаж намечен на 11 февраля 2026 года.

Тизер Foton Tunland G9 для РФ 1 / 2 Тизер Foton Tunland G9 для РФ (высветленная версия) 2 / 2

В компании пока что ничего не рассказали о российской спецификации Foton Tunland G9, кроме того, что такой грузовик обладает «эффектной внешностью, брутальным характером и бескомпромиссной проходимостью». Технические подробности, состав комплектации, а также стоимость новинки для местного рынка станут известны позже.

На фото: Foton Tunland G9 (актуальная версия для Китая)

Особенностью Foton Tunland G9 является дизайн с «оквадраченными» формами, который многое позаимствовал у полноразмерного грузовика Ford F-150 предыдущего тринадцатого поколения (модель в течение нескольких десятилетий остаётся бессменным бестселлером на американском рынке). Так, у «китайца» схожим образом оформлены сдвоенные прямоугольные фары, массивная радиаторная решётка и нижняя часть переднего бампера с интегрированными противотуманками.

Tunland G9 снабдили полноценными рейлингами на крыше, традиционными наружными зеркалами, обычными дверными ручками, окрашенными в цвет кузова, массивными накладками на колёсные арки из некрашеного пластика, оригинальными красно-чёрными колёсными дисками. Корма получила вертикальные фонари, серебристую ручку для откидного борта, подножки на заднем бампере.

У версии большого пикапа, предназначенного для китайского рынка, в переднюю панель интегрировано горизонтальное табло, расположенное под козырьком. Оно объединяет в себе как виртуальный щиток приборов (расположен непосредственно перед водителем), так и тачскрин информационно-развлекательной системы (находится слева). Ещё Foton Tunland G9 получил отделанное кожей трёхспицевое рулевое колесо с усечённым ободом и физическими кнопками.

На фото: салон Foton Tunland G9 (актуальной версии для Китая)

На домашнем рынке в моторную гамму этого пикапа входят 2,0-литровый турбодизель, максимальная отдача которого равна 163 л.с. (крутящий момент – 390 Нм), а также бензиновый турбомотор аналогичного объёма, его отдача составляет 238 л.с. и 360 Нм. Эти двигатели работают в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

Напомним, в конце прошлого года АО «МБ Рус» представила ещё одну модель поднебесного бренда в РФ: тогда на местный рынок вышел фургон Foton View. Ранее Kolesa.ru раскрыл все подробности об этом автомобиле.