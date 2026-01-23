ДВС ×

Стала известна дата старта продаж Foton Tunland G9 в России

23.01.2026 95 0 0
Стала известна дата старта продаж Foton Tunland G9 в России

Большой пикап китайской марки получил оформление экстерьера в стиле Ford F-150 тринадцатого поколения. Его цена в РФ станет известна позже.

Компания Foton представила грузовик Tunland G9 в Китае осенью 2020 года, эта модель на домашнем рынке пережила обновление в 2023 году. Напомним, в РФ интересы бренда Foton представляет АО «МБ Рус» (бывшее местное подразделение Mercedes). И теперь компания объявила о том, что скоро большой пикап появится на российском рынке: согласно анонсу на официальном сайте бренда, старт продаж намечен на 11 февраля 2026 года.

Тизер Foton Tunland G9 для РФ
Тизер Foton Tunland G9 для РФ
1 / 2
Тизер Foton Tunland G9 для РФ (высветленная версия)
Тизер Foton Tunland G9 для РФ (высветленная версия)
2 / 2

В компании пока что ничего не рассказали о российской спецификации Foton Tunland G9, кроме того, что такой грузовик обладает «эффектной внешностью, брутальным характером и бескомпромиссной проходимостью». Технические подробности, состав комплектации, а также стоимость новинки для местного рынка станут известны позже.

На фото: Foton Tunland G9 (актуальная версия для Китая)

Особенностью Foton Tunland G9 является дизайн с «оквадраченными» формами, который многое позаимствовал у полноразмерного грузовика Ford F-150 предыдущего тринадцатого поколения (модель в течение нескольких десятилетий остаётся бессменным бестселлером на американском рынке). Так, у «китайца» схожим образом оформлены сдвоенные прямоугольные фары, массивная радиаторная решётка и нижняя часть переднего бампера с интегрированными противотуманками.

Tunland G9 снабдили полноценными рейлингами на крыше, традиционными наружными зеркалами, обычными дверными ручками, окрашенными в цвет кузова, массивными накладками на колёсные арки из некрашеного пластика, оригинальными красно-чёрными колёсными дисками. Корма получила вертикальные фонари, серебристую ручку для откидного борта, подножки на заднем бампере.

У версии большого пикапа, предназначенного для китайского рынка, в переднюю панель интегрировано горизонтальное табло, расположенное под козырьком. Оно объединяет в себе как виртуальный щиток приборов (расположен непосредственно перед водителем), так и тачскрин информационно-развлекательной системы (находится слева). Ещё Foton Tunland G9 получил отделанное кожей трёхспицевое рулевое колесо с усечённым ободом и физическими кнопками.

На фото: салон Foton Tunland G9 (актуальной версии для Китая)

На домашнем рынке в моторную гамму этого пикапа входят 2,0-литровый турбодизель, максимальная отдача которого равна 163 л.с. (крутящий момент – 390 Нм), а также бензиновый турбомотор аналогичного объёма, его отдача составляет 238 л.с. и 360 Нм. Эти двигатели работают в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

Напомним, в конце прошлого года АО «МБ Рус» представила ещё одну модель поднебесного бренда в РФ: тогда на местный рынок вышел фургон Foton View. Ранее Kolesa.ru раскрыл все подробности об этом автомобиле.

пикап Россия Китай авторынок ДВС Foton Foton Tunland G9

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Практика Как правильно обкатать новый автомобиль: советы для счастливых покупателей Удивительно, но единственно верного ответа на вопрос, необходимо ли обкатывать новый автомобиль, нет. Однако большинство специалистов сходятся во мнении, что идея эта в целом не только хорош... 398 2 0 23.01.2026
Статьи / История Ferrari F50: болид Формулы-1 для дорог общего пользования В наши дни Ferrari выпускает лимитированные модели с семизначными ценниками, попадающие в разряд классики уже на этапе презентации, чуть ли не каждый год. Это вполне объяснимо: компания хоче... 1593 1 2 22.01.2026
Статьи / Авто с пробегом Peugeot 207 с пробегом: старые моторы лучше новых, а три педали всегда лучше двух В первой части обзора подержанного Peugeot 207 мы рассказали, что кузов этого автомобильчика от идеала далёк, хотя и совсем проблемным его назвать нельзя. Зато к салону вопросов минимум, а... 1235 8 1 21.01.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Красное знамя против четырёх колец: сравнительный тест Hongqi HS3 и Audi Q3 Кроссовер HS3 позиционируется как младшая модель в линейке Hongqi – об этом говорят его индекс и цена. При этом автомобиль крупнее европейских одноклассников и оснащён не хуже них, но как вс... 75912 14 2 23.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Больше не компромисс: необычный тест-драйв Hongqi HS5 Как правило, обзоры автомобилей пишут люди с профессиональным отсутствием эмпатии – это помогает сохранять объективность. Но этот тест-драйв не такой. Здесь – не мнение обозревателя, а истор... 46246 16 1 10.11.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор почти как у Волги и никаких проблем с запчастями: опыт владения Jeep Wrangler TJ Этот Wrangler выпущен спустя более полувека после завершения Второй мировой, но в целом не так уж сильно отличается от кондовых армейских Виллисов 40-х годов. И самое удивительное заключаетс... 18537 4 3 02.10.2025
Обсуждаемое
8 Peugeot 207 с пробегом: старые моторы лучше новых, а три педали всегда...
3 Ложа для двоих: тест-драйв GAC M8 Lounge с телевизором и холодильником
3 Отзывные рекорды: почему новые автомобили так часто ломаются
Новые комментарии
Change privacy settings